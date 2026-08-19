"Я ваш брат". Легендарный Ричард Гир обратился к украинцам строками Юрия Издрика и выучил несколько украинских слов. Видео

Голливудский актер и лауреат премии "Золотой глобус" Ричард Гир трогательно выразил солидарность с народом Украины. Звезда фильма "Хатико: Самый верный друг" записал эмоциональное видеообращение, в котором подчеркнул, что полностью поддерживает украинцев, и прочитал строки поэта Юрия Издрика, переведенные на английский язык.

Видео дня

Соответствующий ролик опубликовала соучредительница организации Ukraine WoW Ярослава Гресь в своем Instagram. Общественная деятельница отметила, что трогательную речь актер записал ко Дню Независимости Украины, однако они с коллегами не смогли дождаться 24 августа, поэтому поделились видео с украинцами раньше срока.

"Я обращаюсь к вам из Нью-Йорка и передаю свои наилучшие пожелания. Хочу прочитать стихотворение украинского поэта Юрия Издрика. Всем жителям Украины, каждому из вас, я передаю самые теплые пожелания и выражаю свою полную и непоколебимую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами. Я ваш брат", – сказал актер.

После этого Ричард Гир прочитал произведение Издрика "Інший". Весь стих знаменитость прочитал на английском, а в конце неожиданно перешел на украинский, сказав: "помовч, подихай".

Отметим, что голливудская звезда поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны. В 2022 году Ричард Гир, например, продал на аукционе свой раритетный кабриолет Jaguar XK8 за 31 750 долларов (примерно 1 419 740 гривен), а все вырученные средства пожертвовал благотворительным организациям World Central Kitchen и Open Arms Ukraine. Они занимаются оказанием помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Позже, во время онлайн-выступления на втором Саммите первых леди и джентльменов в Киеве, знаменитость прямо заявил, что война в Украине – "самая большая", которую он видел в своей жизни.

"Эта война будет завершена, и ее нужно выиграть, мы не можем сдаваться", – говорил актер, – "Это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других диктаторов во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть. Украина уже никогда не будет такой, какой была раньше".

Кроме того, как ранее писал OBOZ.UA, Ричард Гир открыл миру глаза на фейки Кремля. Знаменитость подчеркнул, что Путин со своими приспешниками пытается переписать историю, чтобы оправдать агрессию.

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