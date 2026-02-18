Чемпионка Украины по фигурному катанию не сдержала слез после успеха на Олимпиаде-2026. Видео

Бывшая украинская фигуристка Ольга Микутина, с 2016 года выступающая под флагом Австрии, эмоционально отреагировала на выступление в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане. 22-летняя уроженка Харькова показала свой лучший прокат сезона и после объявления оценок едва сдержала слезы.

Микутина, тренирующаяся в Нью-Джерси, выступила с постановкой под композицию Reckoning Song. В прокате она исполнила каскад тройной лутц: тройной тулуп и двойной аксель.

Комментатор телеканала "Евроспорт" отметил необычный выбор музыки и хореографии, подчеркнув, что программа "была совсем другой, но это сработало", а также выразил уверенность, что фигуристка "еще выступит в четверг".

При этом во время повторов эксперты обратили внимание на возможные недокруты на отдельных прыжках: "Я ищу крюк или зигзаг на приземлении, это означает нехватку вращения. Если лезвие становится чисто на внешний край, тогда все в порядке".

В итоге Микутина получила 61,72 и заняла 17-е место, квалифицировавшись в произвольную программу. Комментаторы добавил, что ему "понравилась хореография, хотя музыка показалась неоднозначной", назвав постановку продуманной и цельной.

Ольга Микутина родилась в Харькове и до 2016 года жила и тренировалась в Украине. Она начала заниматься фигурным катанием в четыре года и к 12-летнему возрасту трижды становилась чемпионкой Украины в своей возрастной категории.

С 2016 года спортсменка представляет Австрию. Она выигрывала "бронзу" юниорского чемпионата Австрии 2018 года, в 2019-м оформила национальные титулы на юниорском и взрослом уровнях, а на чемпионате мира 2021 года заняла восьмое место в общем зачете.

