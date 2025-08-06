'Я уже вижу эти заголовки в прессе!' Злату Огневич обвинили в обмане из-за откровенных сцен в клипе: она ответила

Злата Огневич, которая недавно презентовала клип "Вільна", полный интимных и личных моментов, ответила на упреки, что якобы лукавила, называя видео сборником архивных кадров из своей жизни. Об этом артистка говорила во время премьеры работы.

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В разговоре с OBOZ.UA певица поделилась реакцией на язвительные комментарии в соцсетях, а также призналась, почему раньше ей было бы сложно решиться на подобную откровенность в творчестве. А еще артистка с юмором рассказала, как относится к магазинам интимных товаров, и посоветовала не бояться исследовать себя. Мы встретились со Златой Огневич за кулисами премии "Музыкальная платформа", которая на днях прошла в Киеве.

– Злата, после обнародования клипа "Вільна" вы рассказывали, что большинство его кадров – это не постановка, а ваши личные архивные видео, снятые на телефон. Впрочем, реакция в соцсетях разная: от восторга до скептических замечаний. Некоторые, например, сомневаются в "подлинности" кадров в ванной – мол, они сняты профессиональной камерой.

– Да, я видела очень много разных отзывов. Но если внимательно присмотреться, то станет очевидным: в клипе использованы кадры, снятые на разные камеры, не одну. Просто они очень талантливо между собой объединены режиссером, с которой мы давно сотрудничаем, и она делает иногда даже невозможное, создавая единую историю. Поэтому это ей в первую очередь комплимент как режиссеру.

– Эта работа, без преувеличения, одна из самых откровенных в вашей карьере. Все ли вам давалось естественно или, возможно, приходилось себя в определенные моменты преодолевать?

– Скажу вам так: если бы я снималась в подобном проекте еще в школе или на первом курсе института – мне, безусловно, было бы неловко. Тогда я только начинала себя познавать, только училась позволять себе быть собой, слушать свои желания. Но с годами поняла: комплексы, табу, запреты воспитания – все это не пускает нас вперед, мешает раскрываться, проявляться. А сейчас я живу свободной жизнью и хочу своим примером вдохновлять других людей. Потому что свобода – это не про пошлость, а про смелость быть собой. А еще – искусство никогда не спрашивает разрешения на существование, оно просто есть. И сейчас я предлагаю всем выйти из тени запретов и чужих осуждений. Принятие своей сексуальности – это часть женской свободы, о которой говорится в песне "Вільна".

– В одном из недавних интервью вы признались, что совсем не стесняетесь заходить в магазины интимных товаров. Что бы вы посоветовали людям, которые до сих пор боятся ступить туда, не говоря уже о покупках?

– Я уже вижу эти заголовки в прессе! (смеется) Но, если серьезно, то мой совет такой: стесняетесь – наденьте очки. Возможно, так будет немного легче. А если все равно неловко, но интересно – начните с онлайн-магазина. Там все можно рассмотреть в спокойствии, без спешки. И главное – в этом нет ничего плохого. Как мы появились на свет? Нас точно не нашли в капусте и не принес аист, правда? Мы появились как плод любви двух людей – ваших родителей, моих. Так что сексуальность – это естественно, и не стоит этого стесняться. Наоборот – надо принимать и исследовать себя с любовью и уважением.

Ранее OBOZ.UA писал, что Злата Огневич в откровенном видео на песню "Вільна" впервые показала своего загадочного бойфренда.

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