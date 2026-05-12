'Я продавала артистов, а теперь – косметику'. Экс-жена погибшего на войне Макса Нелипы рассказала, как живет с детьми в Израиле

Бывшая жена погибшего телеведущего и военнослужащего Макса Нелипы Тома Нелипа, которая после начала полномасштабного вторжения вместе с детьми выехала в Израиль, рассказала о жизни в эмиграции, сложной адаптации и новой работе. Сейчас семья живет в израильской Натании, где, по словам Томы, тоже чувствуется напряжение из-за войны.

В интервью OBOZ.UA Тома Нелипа призналась, что после переезда сменила несколько работ, а затем вернулась в сферу косметики и парфюмерии, в которой работала еще в Украине. По словам Тамары, несмотря на войну и непростые условия жизни в Израиле, семья постепенно учится жить в новой реальности.

"Несмотря на то, что здесь тоже война, высокие цены и непростые условия жизни, мы постепенно адаптируемся, – рассказывает Тома Нелипа о жизни в Израиле. – Очень серьезно взялась за язык, потому что здесь это имеет огромное значение. Когда хорошо знаешь язык, у тебя уже есть выбор – можешь найти лучшую работу. На самом деле моя нынешняя занятость – это даже немного символическая история.

Бывшая жена телеведущего призналась, что после переезда сменила несколько работ, а сейчас вернулась в сферу, которая нравилась ей еще в Украине, – косметики и парфюмерии: "В Украине последние два года перед большой войной я работала в компании "Брокард". Когда пришла туда, должна была заниматься запуском новых брендов. Организовывала коммуникацию с прессой, презентации. Потом началась пандемия, компания перестроила процессы, перешла в офисный менеджмент. Со временем меня повысили, но началось полномасштабное вторжение, уехала в Израиль. Сменила несколько разных работ, и в какой-то момент вернулась в косметическую отрасль. Это не только магазин парфюмерии – здесь огромное пространство, где есть все: товары для дома, детские вещи, бытовые мелочи. И отдельно – большой отдел косметики и ухода".

"Я прошла собеседования, языковые тесты, внутренние экзамены – и меня взяли. Уже месяц работаю, и мне нравится. Работа живая, эмоциональная, где нужно уметь чувствовать клиента и находить подход. Я часто шучу, что было время, когда в Украине продавала артистов – занималась организацией публичных мероприятий, а теперь здесь – косметику".

Отдельно Тома Нелипа рассказала о 21-летнем сыне Артеме, который служит в армии Израиля. По ее словам, недавно в стране увеличили срок службы до трех лет, и два с половиной из них парень уже отслужил. Самым тяжелым для нее стал период, когда сын более двух недель не выходил на связь во время обострения ситуации в стране: "Были разные периоды, в один из таких более двух недель не выходил на связь. А новости тогда приходили очень тревожные, страшные. Даже не могу передать, что пережила за то время. Просто не спала, сидела с телефоном в руках, ждала сообщения. Недавно пришла к знакомой, которая красит мне волосы, а она: "Боже, Тома, ты вся седая". Я еще пошутила: мол, возраст, мне уже 45 будет летом. А она: "Нет, это не про возраст. Ты реально поседела".

Она также рассказала, что служба сильно изменила Артема: "Порой смотрю на своих детей – и понимаю, через что им пришлось пройти. Особенно Артему. У них были изнурительные учения – по 60 километров пешком по пустыне с оружием и рюкзаками по 50 килограммов. Некоторые ребята не выдерживали... Он пережил очень много для своих лет. Но почти ничего не рассказывает. Иногда только говорит: "Мама, пройдет время – и я, возможно, смогу". Он вообще не любит, когда много о нем говорю. Мы все очень хотим верить, что самое страшное в стране позади. Хотя нам говорят, что нынешнее затишье – очень условное, и в любой момент все может обостриться снова".

"Но я все равно держусь за надежду, – добавляет Тамара Нелипа. – Это очень тяжело. Особенно после того, что произошло с Максом. После такой страшной потери ты уже совсем иначе реагируешь на любые новости об обстрелах, обострениях, погибших. Каждое сообщение пропускаешь через себя, и с каждым разом читать невыносимее. Иногда ловлю себя на мысли: мы же уезжали от войны, чтобы спасти детей. А в результате снова оказались в реальности, где постоянно тревога, напряжение, ожидание опасности. И когда это закончится – уже никто не берется сказать".

Сейчас семья живет в израильской Натании. По словам Томы, этот регион считается относительно спокойным, хотя опасность остается повсюду: "У нас рядом нет какого-то специального укрытия. Есть синагога, где в подвале можно спрятаться во время тревоги, но мы ходили туда лишь раз. Обычно остаемся дома. Натания считается более-менее спокойным городом по сравнению с Тель-Авивом или Иерусалимом, где напряжение чувствуется сильнее. Но сейчас это все условно – долететь может куда угодно".

"Мы живем в старом районе, где квартиры еще можно арендовать за относительно небольшие деньги. Здесь все такое простое, – признается Нелипа. – Рядом – куры, петухи, иногда козы ходят. Иногда у меня даже возникает странное ощущение, будто не выезжала из Украины. Только пальмы напоминают, что это все-таки другая страна. Во дворе у меня сейчас растет подсолнечник. Каждый день смотрю на него – а он уже больше двух метров высотой. И в этом есть что-то символическое, как маленький кусочек дома".

"Я не могу сказать, что стопроцентно адаптировалась – это еще путь, – продолжает Тамара. – Здесь часто говорят, что первые пять лет в эмиграции – это поиск себя, принятие страны и себя в ней. У меня много знакомых, с которыми вместе учились или работали, и далеко не все смогли выдержать эту жизнь. Кому-то не подошел ритм, кому-то – ментальность. Здесь люди живут очень эмоционально, немного хаотично, но в то же время искренне. Израиль вообще такая страна: если ты к ней открываешься, если относишься с добром – она тебе отвечает тем же. Я сейчас уже, пожалуй, перешла самый тяжелый этап, когда чувствовала себя растерянной. Просыпаешься в пять утра, идешь на работу. Засыпаешь далеко за полночь, почти не спишь, нормально не ешь, потому что в истощении. Первые работы здесь были тяжелыми. Только сейчас у меня начинает появляться ощущение, что земля под ногами понемногу становится стабильной".

