У Трампа потребовали ввести новое правило в футболе

Белый дом требует изменить правила участия трансгендерных спортсменов на чемпионате мира по футболу-2030. В Вашингтоне используют единственную заявку на турнир как фактор влияния на ФИФА.

США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка подали совместную заявку на проведение турнира, однако ее рассмотрение в ФИФА было перенесено на более поздний срок. Причиной задержки стало отсутствие от американской стороны обязательных гарантий, включая визовые вопросы, налоговый режим, безопасность и организационные обязательства.

Администрация Трампа требует, чтобы международная федерация приняла более жесткие правила допуска в женском футболе, аналогичные тем, что уже применяются в некоторых других спортивных структурах, пишет The Atletic.

Ранее в США были утверждены меры, ограничивающие участие трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях на уровне национальных спортивных организаций. Эти шаги стали частью более широкой линии, которую администрация продвигает и на международной арене.

ФИФА публично объясняла перенос решения по заявке организацией отдельного события для объявления хозяев турнира. Официальных комментариев по поводу требований Белого дома в федерации не предоставили, в федерации футбола США заявляют о продолжающемся диалоге с властями.

