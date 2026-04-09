Чиновник отсудил себе 17 млн грн пенсии: OBOZ.UA нашел самых богатых пенсионеров страны

В Украине самая большая месячная пенсия составляет около 250 тыс. грн, но даже эту сумму трудно сравнить с космическими компенсациями от ПФУ, которые получат избранные. Часть особых пенсионеров пошла дальше – они требуют не просто пересчитать пенсию, а сделать это задним числом, выплатив компенсацию за годы.

И в некоторых случаях речь идет о миллионах гривен. Самая большая сумма, согласно с данными ПФУ, которую должны доплатить одному пенсионеру – 17,6 млн грн. В среднем обычный пенсионер такую сумму от Пенсионного фонда может получить за 206 лет.

Кто получает самые большие доплаты: перечень счастливчиков

Отметим: OBOZ.UA неоднократно обращался в ПФУ с просьбой предоставить информацию о том, кто в Украине "задним числом" через суд получил самые большие доплаты. Каждый раз мы получали отказы с аргументацией, что эта информация не является публичной. По просьбе OBOZ.UA депутатский запрос в ПФУ отправил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. И ему чиновники Пенсионного фонда предоставили полный ответ. Указанная ниже информация, в том числе, основывается на ответе ПФУ.

Более 17,6 млн грн Пенсионный фонд обязан заплатить Александру Галинскому, бывшему начальнику Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста. Это чиновник, который вышел на заслуженный отдых еще в 2010-м.

Он принес в суд справку из Минюста от января 2022-го, в которой в графах "надбавка за особенности прохождения службы" и "премия" указано: 24 562,50 грн – надбавка за особенности прохождения службы (50% от должностного оклада, оклада по специальному званию и надбавки за выслугу лет), 177 840,00 грн премия (570% от должностного оклада).

С учетом космической премии ему и провели перерасчет. Как результат, Одесский окружной административный суд обязал ПФУ доплатить пенсионеру 17 млн 58 тыс. 144 грн. Решение приняла судья Виктория Хомякова.

Это уникальное решение, ведь обычно многомиллионные переплаты получают судьи. Галинский – фактически работал чиновником (хотя вышел на пенсию по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц").

На полмиллиона меньше должен получить Олег Оксененко, судья Шестого апелляционного административного суда в отставке. В результате перерасчета "задним числом" ему должны доплатить 17 млн грн. По расчетам OBOZ.UA, судья смог отсудить себе пенсию в размере 356,3 тыс. грн. Здесь важно отметить, что по закону судьи получат не пенсию, а пожизненное денежное обеспечение. Что, фактически, одно и то же. Только в случае, если судья продолжает работать, он имеет право на пенсию (размер которой должен быть меньше пожизненного денежного содержания).

12,9 млн грн отсудил генерал Николаенко Степан Иванович;

7,5 млн грн должен получить Остапец Сергей Леонидович, бывший заведующий секретариатом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;

должен получить Остапец Сергей Леонидович, бывший заведующий секретариатом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности; 6,2 млн грн отсудил судья Шестого апелляционного админсуда Ярослав Василенко.

Кстати, судья Ярослав Василенко начал получать пенсию еще до своей отставки. Он известен, в том числе, благодаря расследованию в СМИ. "Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко совершил 25 путешествий в Крым с начала его оккупации Россией и имеет незадекларированные апартаменты на берегу Черного моря в Севастополе, записанные на жену, которыми она владеет с 2020 года по паспорту гражданки Российской Федерации. При этом в своей декларации судья не указывает ни крымское имущество жены, ни ее российское гражданство. Кроме того, семья судьи имеет недвижимость в Москве, которая также не отражена в имущественной декларации Василенко", – говорится в расследовании "Схем".

Как это работает: какие доплаты и как получают украинцы от ПФУ

В Украине максимальный размер пенсии составляет 25,9 тыс. грн. Чтобы получать больше, надо получить решение суда, который решит, что ограничение в отношении вас применить незаконно. Правда, обычный украинец, который в лучшем случае получает пенсию около 6-7 тыс. грн в месяц, даже на 20 тыс. грн рассчитывать не может.

Особые же пенсионеры обращаются в суд и требуют, например, применять к ним уже не действующие нормы законов, и считать пенсию в размере от 60 до 90% от зарплаты. И, что даже важнее, для расчета используют справки о заработках, которые они никогда не получали. Об этом уже неоднократно писал OBOZ.UA. Например, бывший прокурор Николаевской области 36-летний Дмитрий Казак, который сейчас живет в Швеции, для перерасчета принес справки, согласно которым его средняя месячная зарплата за пять лет составляла 195 869,3 грн.

Однако, судя по его декларациям, среднемесячный доход Казака был на уровне 52 470 грн. То есть его пенсия (80% зарплаты) должна была бы составлять 41 976 грн, а не 156 692 грн. Каким образом прокуратура посчитала его доход, почему ни у кого не возникли вопросы относительно таких справок, загадка.

В том числе благодаря таким справкам некоторые особые пенсионеры получают космические компенсации за прошлые годы. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].