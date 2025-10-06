'Врач сказал, что нам очень повезло!' Ставший отцом Владимир Ращук раскрыл впечатляющие детали рождения сына и секрет его необычного имени

Украинский актер и воин Владимир Ращук, известный по фильмам "Конотопская ведьма" и "Каховский объект", стал отцом. Его жена, актриса Виктория Билан-Ращук ("Сваты", "Крепостная"), в 47 лет родила мальчика, которого назвали Яремой.

В разговоре с OBOZ.UA актер признался, что мальчик родился на месяц раньше, чем планировали. А также рассказал о своем опыте совместных родов и отметил, что пребывание рядом с женой в этот момент – невероятное ощущение.

"Во время родов я находился рядом с женой, – рассказывает Владимир Ращук. – Если раньше восхищался силой женщин, то сейчас – вообще! Она просто героиня, да ни один мужчина бы этого не выдержал! Ну и сам факт того, что не было жизни – и раз, появилось! Это фантастически. На кого похож? Сразу, как вышел – копия я. Все: ушки, лобные доли, нос. Плечистый, большой. Мы колебались между двумя именами – Нестор и Ярема. Считали, что в мужском имени обязательно должна быть буква "р" – это символ мужества. Ярема происходит от древнееврейского Иеремий, что означает "возвышенный Богом". А Ярема – это, по сути, такое казацкое".

"Что я чувствовал в первые минуты после его рождения? Знаете, для мужчины, когда рождается сын, – это, ну, право первородства, продолжение рода. Это твой последователь, твоя кровь. Это впечатляющие эмоции. Думаю, такое можно почувствовать только с появлением сына", – добавил Владимир Ращук.

"Его параметры при рождении – вес 3060 граммов, рост – 49 сантиметров, – продолжил актер. – Так случилось, что он появился на свет на месяц раньше, чем мы ожидали. Должен был родиться на годовщину нашей свадьбы – 13 ноября. Но пришел почти на мой день рождения – я родился 11 октября. Врач сказал, что нам очень повезло, что он родился раньше. Потому что если бы дождался своего срока, был бы очень большой – более четырех килограммов. Жене было бы значительно труднее его родить".

"Я поблагодарил Вику за то, что она настоящая героиня. Она просто невероятная молодчинка, – говорит артист. – Знаете, я убедился: женщина самая красивая в трех случаях – когда она невеста, когда беременна и когда просто счастлива. В эти моменты в ней столько света. Сейчас я нахожусь в роддоме, и вокруг столько будущих мам. Смотришь на них – и это очень красиво. Каждая несет под сердцем жизнь, и это что-то невероятное, по-настоящему удивительное. Это такая сила природы, такая магия, что словами сложно передать".

