'Я поддерживаю Настю, но...' Кум Каменских раскрыл, почему певица обиделась на него

Украинский певец и телепродюсер Геннадий Витер рассказал, что его кума, Настя Каменских, обиделась на него после критики в сети. Артист признался, что несмотря на родственные связи, считает важным открыто говорить о позиции украинских артистов во время войны, а у исполнительницы она не четкая.

По словам Витра в комментарии ТСН, он не прекращает поддерживать Каменских, однако убежден: каждый публичный деятель должен четко выражать свою гражданскую позицию.

"Мы же родственники, и надо поддерживать друг друга. Я еще раз повторяю – я поддерживал и буду поддерживать Настю, но для меня очень важна позиция. Когда ты сталкиваешься с такими проблемами в жизни, когда у меня много друзей погибло, а многие сейчас на передовой, и я стараюсь много делать именно для того, чтобы наполнять фронт деньгами и потребностями, – я не понимаю, как можно оставаться в стороне", – объяснил продюсер.

На этот раз он снова раскритиковал Каменских за ее заявление "с Украиной в сердце" в начале полномасштабного вторжения, которое было полезным для певицы только в то время, а сейчас отошло на второй план.

"Если ты в сердце украинец, несмотря на то, сколько лет назад уехал из Украины, или не желаешь больше работать на этот рынок, или проводишь концерты в поддержку или не в поддержку Украины... Она же говорила: "С Украиной в сердце". Так в этом сердце Украина должна остаться навсегда, – подчеркнул Витер и добавил: – Я считаю, что каждый сейчас обязательно должен иметь позицию. Если этой позиции нет – то не украинец".

Вероятно критика, на которую обиделась Настя Каменских, касалась заявления ее кума во время интервью Алине Доротюк. Тогда он призвал ее общаться со своей аудиторией за рубежом на украинском.

"Я говорю, что ты можешь петь песни, которые ты хочешь... Но общайся с аудиторией исключительно на украинском языке. Это очень сейчас важно. Потому что это месседж, который тебя идентифицирует как украинку. Не надо переходить на другой язык, тем более язык агрессора", – говорил Геннадий Витер.

Продюсер также признал, что сейчас общается с кумой значительно реже. Последний раз перед критикой они контактировали еще в мае 2025-го – тогда он поздравил Каменских с днем рождения. По его мнению, на артистку повлияла жизнь за границей и новое окружение, которое имеет "другие мысли".

Напомним, Геннадий Витер – украинский певец, телеведущий и телепродюсер. В разные годы работал журналистом на каналах "Украина" и "Новом канале", создал продакшн "Вітер Груп", а с 2017 года продюсирует премию "Музична платформа".

