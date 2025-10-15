Потап прокомментировал языковой скандал жены в США: в нас летит вымышленная информация

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины, впервые отреагировал на языковой скандал вокруг своей жены Насти Каменских, который разгорелся после ее русскоязычных выступлений в США и заявления о "какая разница". Артиста спросили, принципиально ли для них говорить на украинском, ведь в сети раздается критика из-за использования русского языка в интервью и концертах.

Видео дня

Потап ответил в интервью блогеру Илье Ланцману, что ситуация вокруг языкового вопроса якобы часто преувеличивается, а их семью нередко атакуют "фейками". По его словам, у их семьи нет никаких проблем с языком, а украинский для них всегда остается родным.

Ради этого рэпер даже перешел на украинский, чтобы показать, что за несколько лет жизни за границей он не забыл родного языка. Однако добавил, что собеседники его вряд ли поймут, если бы он на всех интервью говорил именно на украинском, который не знают "хорошие русские" – преимущественно те, кто приглашают артиста на разговоры.

"Если я сейчас буду говорить с тобой на украинском, ты вряд ли поймешь то, что я хочу сказать на этом моем любимом языке. У меня и у Насти нет никаких проблем с украинским. Мы поем на разных языках – испанском, английском, украинском, русском. Украинский – наш первый, родной. Но мы не видим проблемы в том, чтобы ответить на другом языке", – заявил Потап.

Рэпер отметил, что языковой вопрос сегодня якобы стал слишком политизированным и манипулятивным. По его мнению, общество нуждается не в очередных спорах, а в единстве и взаимопонимании. Интересно, что в похожем ключе звучала скандальная речь Насти Каменских. Однако из себя Потап с женой создают образ "жертв", в которых "летят" фейки.

"Никаких проблем у нас с языком. Напряженное общество, манипулятивная тема. Мы попадаем часто под прицел, а мы люди заметные, яркие, поэтому часто в нас летит всякая выдуманная информация", – попытался оправдаться рэпер.

Скандал Насти Каменских

Настя Каменских стала "звездой" критики из-за исполнения старых хитов на русском языке на концерте в США и речи перед публикой, в которой заявила: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь!"

Последствия не заставили себя ждать: бренд ювелирных украшений "Золотой Век" досрочно разорвал контракт с Каменских и удалил ее контент из своих соцсетей. Официальное заявление компании подчеркивает, что новая рекламная кампания будет построена на других принципах и ценностях.

Ранее OBOZ.UA писал: Потап признался, что изменял бывшей жене с Настей Каменских на протяжении нескольких лет. Рэпер влюбился в свою сценическую партнершу примерно через четыре года после создания дуэта – а это был 2010 год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!