"Я не могу иметь детей". Каменских впервые рассказала о неудачных попытках забеременеть и почему не верит в бесплодие

39-летняя певица Настя Каменских впервые рассказала о неудачных попытках стать мамой. Артистка неоднократно пыталась забеременеть, в том числе с помощью искусственного оплодотворения, однако положительного результата так и не добилась.

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Как призналась певица, из-за этого в течение длительного времени она чувствовала себя "неполноценной" женщиной, однако в конце концов смирилась со сложной ситуацией и окончательно осознала: не хочет иметь детей. Об этом она рассказала в интервью россиянке, которую внесли в список так называемых "иностранных агентов", Екатерине Гордеевой.

"Я не могу иметь детей. Точнее, не так. Я не могу иметь детей и не хочу. Конечно, так было не всегда. Это навязанная история, что ты – неполноценная женщина, если у тебя нет детей. Скажем так, меня сводила с ума эта мысль. У нас не получалось. Я обратилась к специалистам, сделала 4 экстракорпоральных оплодотворения и 5 инсеминаций. Этого было достаточно, чтобы все понять", – поделилась певица.

По словам Насти Каменских, все попытки забеременеть непосредственно сказывались на ее организме. Из-за постоянных гормональных всплесков артистка набирала вес, а также испытывала сильное психологическое истощение.

Сейчас Каменских понимает, что женщине вовсе не обязательно становиться мамой, чтобы быть "полноценной". Более того, артистка даже рада, что в условиях войны у нее нет детей, ведь на ее плечи легла бы гораздо большая ответственность и появились бы определенные ограничения.

Кстати, как подчеркнула Настя Каменских, врачи официально не диагностировали у нее бесплодие. У певицы нет проблем с репродуктивной системой, однако зигота не задерживается в ее организме, что и не позволяет забеременеть. В любом случае, по словам артистки, она не верит в бесплодие.

"Я не верю в бесплодие. Да, у меня есть свои нюансы, но это не то, что влияет на мою неспособность иметь детей. Я делаю вывод, что Вселенная, Бог не хочет давать мне такой опыт. Ребенком в моей жизни могут быть и карьера, и песни. В творчестве тоже есть ребенок", – высказалась Каменских.

По мнению певицы, бесплодие существует только "в голове" людей. Когда женщина не теряет надежду и искренне верит, что сможет родить малыша, так и произойдет. В подтверждение такого убеждения Настя Каменских привела пример из жизни своей хорошей знакомой, которая смогла забеременеть, хотя и имеет диагноз бесплодие.

Напомним, что до того, как артистка сделала откровенное заявление, в сети ходили слухи о том, что она ждет ребенка. Дело в том, что Каменских заметили с округлившимся животиком во время прогулки в Юрмале (Латвия). Позже кум певицы даже предположил, что она может быть беременной не от Потапа. Однако теперь стало ясно, что вся подобная информация не была ничем иным, как сплетнями.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Потап обозвал "гусем" известного ведущего и предложил Каменских перемывать кости украинским звездам.

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