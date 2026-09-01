Не думаю, что ребенок от Потапа: кум Каменских рассказал о беременности Насти и о том, как она изменилась после развода

Продюсер и певец Геннадий Витер, который является крестным отцом Насти Каменских, высказался по поводу слухов о возможной беременности артистки. Он признался, что не знает, от кого артистка могла бы ждать ребенка, однако предположил, что отцом вряд ли мог быть Потап.

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В то же время Витер рассказал, что уже более года не общается с кумой, хотя продолжает ее любить и готов помочь ей с возвращением в украинский шоу-бизнес. Об этом продюсер рассказал в интервью Славе Демину.

На вопрос ведущего, поздравит ли он Каменских с пополнением в семье, если слухи о ее беременности окажутся правдой, Витер ответил неоднозначно.

"Если скажут, от кого. Мне просто интересно, кто на самом деле отец, потому что ходят слухи. Я не думаю, что это Леша", – заявил он.

По словам продюсера, он делает такой вывод из-за изменений в поведении и образе жизни певицы после ее разрыва с Потапом. Витер подчеркнул, что давно заметил изменения в Каменских, а также обратил внимание на то, что артисты снова начали вместе появляться на публике и исполнять дуэтные композиции.

"Когда они расстались с Лешей (это ведь тоже не секрет, давно не живут вместе), она стала вести себя по-другому. Есть момент, когда они снова начали дружно петь этим дуэтом, видимо, что-то там пошло не так. Но я не думаю, что это из-за него", – сказал Витер.

В то же время продюсер не привел никаких конкретных доказательств своих предположений. Каменских и Потап публично не подтверждали информацию об официальном разводе, а сама певица также не заявляла о своей беременности.

Витер также рассказал, как сегодня относится к супругам. По его словам, к Потапу он всегда относился негативно, причем об этом знали все их знакомые. При этом Каменских остается для него близким человеком.

"Настя для меня – моя кума, моя родственница. Конечно, я очень ее люблю. Меня очень нервирует то, что происходит. Более того, уже больше года мы не общаемся", – признался Витер.

Продюсер не скрывает, что его беспокоит нынешнее публичное поведение Каменских. Особенно негативно он воспринимает ее позицию по языковому вопросу и последние появления певицы на публике.

Как сообщал OBOZ.UA, Каменских на днях заявила, что наигралась в патриотизм и переходит на русский язык. Артистка также объяснила, как относится к войне в Украине.

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