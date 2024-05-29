Одно из лучших выступлений за всю историю Евровидения. Тимур Мирошниченко назвал участника, поразившего его больше всего в 2024 году

Известный ведущий и украинский голос Евровидения Тимур Мирошниченко назвал участника песенного конкурса, который поразил его больше всего. Им оказались участники от Ирландии Bambie Thug.

В общем, Мирошниченко согласен с тройкой лучших, в которую вошли Швейцария, Хорватия и Франция. Об этом он рассказал в интервью Детектору медиа. Знаменитость также выделил представительниц Украины на Евровидении 2024 – дуэт alyona alyona & Jerry Heil.

"Nemo из Швейцарии фантастические, и вокал, и постановка – не оторваться. Хорват – классный, зажигательный, его песня в стиле времени о внутренней борьбе. Наши девушки – вне конкуренции. Четвертое место занял француз – супермощный, ему просто не повезло, что были три номера лучше его", – поделился Мирошниченко.

По словам ведущего, сейчас он больше всего слушает представителей Ирландии Bambie Thug. Звезда рассказал, что сначала не смог посмотреть номер конкурсантов, но уже после Евровидения наткнулся на выступление и понял, что "это одно из лучших за всю историю".

"Ты смотришь хоррор прямо на сцене. И оно сделано так, что ты оторваться не можешь. Каждую секунду какая-то смена настроения, эмоций", – сказал он.

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