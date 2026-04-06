'Я до вас доберусь!' Каменских на русском отчитала фанатов на концерте за то, что они 'не кайфовали'. Видео

Скандальная певица Настя Каменских во время концерта в США, где она сейчас проживает, обратилась к зрителям на русском языке с резким замечанием относительно их реакции. Все выступление она общалась с публикой, соответственно, на русском.

Видео дня

Речь идет о концерте NK в Филадельфии, где Каменских исполняла песни из разных периодов своего репертуара – на украинском, испанском и русском языках, а также композиции из дуэтного периода с Потапом. Видео с инцидентом распространили в Threads.

Во фрагменте певица эмоционально обращается к кому-то из зала с фразой: "Я до вас доберусь, никто фигней не страдает", реагируя на, как можно понять, недостаточную активность зрителей. Вероятно, этот ответ прозвучал на замечание о невозможности танцевать из-за мест для сидения вокруг ресторанных столов.

"Все должны кайфовать! И это делается не только сидя. Здесь же можно танцевать", – сказала она.

На странице блогера Богдана Беспалова резко раскритиковали манеру общения артистки со своими фанатами во время концерта: "Очень плохая ведущая вечера из некогда известной певицы Насти Каменских. А если Grammy желанное получит, речь будет в стиле: "Я когда родилась, то знала что, где, но при этом муж мой, Патап, – сын поцелованный богом – знал, где успех".

А вот россиянка, которая была на концерте наоборот была в восторге от Насти Каменских и написала в своих соцсетях: "Невероятная красотка с потрясающей энергией!"

Отметим, что залы NK теперь собирает маленькие. На обнародованном видео, где она отчитывает зрителей видно, что выступает артистка в клубе, а на сцене места немного.

В публичном пространстве ранее неоднократно поднимали вопрос языковой позиции Каменских. Одним из последних прецедентов были слова ее кума, украинского певца Геннадия Витера. Он отмечал, что считает важным четкое выражение гражданской позиции артистами во время войны и критиковал отсутствие, по его мнению, последовательности в высказываниях певицы.

"Если ты в сердце украинец, несмотря на то, сколько лет назад уехал из Украины, или не желаешь больше работать на этот рынок, или проводишь концерты в поддержку или не в поддержку Украины... Она же говорила: "С Украиной в сердце". Так в этом сердце Украина должна остаться навсегда, – подчеркнул Ветер и добавил: – Я считаю, что каждый сейчас обязательно должен иметь позицию. Если этой позиции нет – то не украинец".

Как сообщал OBOZ.UA, ситуацию вокруг языкового вопроса в контексте выступлений Каменских за границей ранее комментировал и Потап, который заявлял, что подобные истории якобы часто преувеличиваются, а информацию вокруг семьи подают как "фейки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!