В энергетике Украины разоблачили коррупцию почти на 300 млн грн: как действовала схема

Украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Укргаздобыча", участники которой присвоили более 295 млн грн государственных средств из-за искусственного завышения цен на материалы для добычи газа. Руководителю частного общества и служащему "Укргаздобычи" объявили подозрения.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, а также подтвердили в Службе безопасности Украины. Организаторами сделки, по данным дела, были должностные лица "Укргаздобычи", а также аффилированные с ними предприниматели.

Как работала коррупционная схема

Схема действовала в течение длительного времени и заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании. Стало известно, что:

к схеме были привлечены должностные лица "Укргаздобычи" и подконтрольные им "фирмы-прокладки";

подконтрольные фигурантам частные компании покупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам ;

; чтобы придать закупкам видимой "законности", эти товары многократно "перепродавались" фирмами друг другу;

в конце концов их продавали "Укргаздобыче" по ценам, завышенным в 2-3 раза;

прибыль от таких махинаций распределялась между участниками схемы;

в результате таких действий государству был нанесен ущерб на более 295 млн грн.

Объявлены подозрения двум фигурантам

Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах). Решают вопрос об избрании им меры пресечения, речь идет о :

руководителе частного общества ;

; служащем "Укргаздобычи", который организовывал проведение тендеров по закупкам.

Сейчас продолжается досудебное расследование, а также принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников схемы.

