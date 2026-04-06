В энергетике Украины разоблачили коррупцию почти на 300 млн грн: как действовала схема
Украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Укргаздобыча", участники которой присвоили более 295 млн грн государственных средств из-за искусственного завышения цен на материалы для добычи газа. Руководителю частного общества и служащему "Укргаздобычи" объявили подозрения.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, а также подтвердили в Службе безопасности Украины. Организаторами сделки, по данным дела, были должностные лица "Укргаздобычи", а также аффилированные с ними предприниматели.
Как работала коррупционная схема
Схема действовала в течение длительного времени и заключалась в присвоении средств, выделенных на закупки государственной компании. Стало известно, что:
- к схеме были привлечены должностные лица "Укргаздобычи" и подконтрольные им "фирмы-прокладки";
- подконтрольные фигурантам частные компании покупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам;
- чтобы придать закупкам видимой "законности", эти товары многократно "перепродавались" фирмами друг другу;
- в конце концов их продавали "Укргаздобыче" по ценам, завышенным в 2-3 раза;
- прибыль от таких махинаций распределялась между участниками схемы;
- в результате таких действий государству был нанесен ущерб на более 295 млн грн.
Объявлены подозрения двум фигурантам
Правоохранители сообщили о подозрении двум лицам по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах). Решают вопрос об избрании им меры пресечения, речь идет о :
- руководителе частного общества;
- служащем "Укргаздобычи", который организовывал проведение тендеров по закупкам.
Сейчас продолжается досудебное расследование, а также принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников схемы.
