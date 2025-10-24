'Я даже не выезжаю за границу'. Предательница Любовь Успенская сделала подлое заявление об Украине и случайно выставила свое лицемерие

Певица-запроданка, бывшая киевлянка Любовь Успенская, которая в прошлом году официально обзавелась паспортом страны-агрессора, в очередной раз решила "отработать" полученное гражданство. "Королева шансона" не только высказалась относительно "предателей", которые покинули Россию, но и в свойственной себе манере попыталась предсказать финал российско-украинской войны, продемонстрировав при этом феерическое лицемерие.

В интервью пропагандистскому изданию она наставительно заявила: "Я больше никогда не прощаю измены, бывших нет... Предатель, и в Африке – предатель. Лично мне они отвратительны – всем, кто уехал. И не просто ушли, но и очернили страну, которая дала им возможность".

Интересно, что эти слова прозвучали из уст человека, который в свое время сам покинул Украину, перебрался в США, получил американское гражданство, а теперь вдруг называет себя "эмигранткой, которую Россия приняла с любовью".

Получается, по собственной логике, Любовь Успенская – такая же "предательница", только в глянцевой обертке.

В частности, предательница с пафосом подчеркнула, что не покидает Россию даже в отпуск, потому что якобы что-то должна этой империи. Она также заявила, что РФ никто не сможет победить, вероятно, в контексте полномасштабной войны.

"Россия принимает меня как иммигранта, дает возможность раскрыться здесь, стать большой звездой. Как я могу быть неблагодарным этой стране? Мы с дочкой безумно влюблены в Россию. И чтобы это доказать, я даже не выезжаю за границу. Россию никто никогда не побеждал и никогда не победит. Я верю в это и надеюсь, что правда победит", – помечтала Успенская.

Ранее OBOZ.UA писал, что в начале 2025 года артистка оказалась рядом с еще одной предательницей – Таисией Повалий. Женщины устроили показательное воссоединение на российской сцене, исполнили песню "Где мои берега" и растрогались настолько, что называли друг друга "моя україночка".

Успенская тогда заявила: "Мы с тобой соотечественницы, которые нашли свой берег в России, которую полюбили так, как свою родину. И роднее ничего не может быть".

