'Я бы не назвал президента 'Вовой!' Звезда 'Маски-шоу' стала жертвой фейка о памятнике Пушкину и 'разговоре' с Зеленским

Народный артист Украины и звезда проекта "Маски-шоу" Борис Барский сообщил, что стал жертвой дезинформации. По словам комика, в сети распространяется фрагмент из недавнего интервью, где он становится в защиту памятника Александру Пушкину и якобы обращается к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не трогать монумент. Как отметил юморист, видео было вырвано из контекста, а упреки о его "разговоре" с лидером нашего государства фейк, ведь он общался с другом.

Видео дня

Об этом артист заявил на личной странице в Facebook. Комик отметил: из-за того, что в сети начали распространять клевету против него, видео быстро распространилось и на просторах росмедиа.

Во время записи интервью Борис Барский с журналистом прогуливались по улице, когда к ним подошла женщина. Она оказалась знакомой друга артиста – Владимира Умы, поэтому звезда "Маски-шоу" решил через нее обратиться к товарищу. Комик сказал: "Вова, забери свои руки от Пушкина. Оставьте уже его в покое". Эта фраза спровоцировала предположение о том, что юморист обращался к Владимиру Зеленскому.

"Хочу сразу четко сказать: это видео не было обращением к президенту Украины, как это подают в соцсетях. В ролике я обращался к другу, Владимиру Уме – и те, кто распространяет другие версии, просто сознательно манипулируют. С легкой руки автора этой клеветы – Александра Колмена Сердюка – она, неправда, активно распространилась в российских пабликах", – отметил артист, – "Я бы никогда, обращаясь к президенту, не сказал бы Вова".

На слова Бориса Барского отреагировал и сам Александр Колмен Сердюк, которого комик обвинил в распространении дезинформации. По его словам, звезда "Маски-шоу" должен прекратить распространять российскую культуру и поддерживать декоммунизацию в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Борис Барский ответил на упреки украинцев о том, что юмор во время войны – не ко времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!