Взятка, кнопкодавство и голосование бюстом: самые громкие фейлы звезд в 'Угадай мелодию'. Видео

На шоу "Угадай мелодию" на SWEET.TV эмоции зашкаливают – и это именно то, за что его любят зрители. Поэтому мы собрали топ самых смешных историй из 14 серий шоу, которые уже доступны на платформе.

Одним из самых ярких моментов стала попытка Василия Байдака... дать взятку ведущему. Он никак не мог угадать песню, то сначала попытался подойти и заглянуть в планшет ведущего – Михаила Хомы, а потом предложил ему "договориться".

Для Даши Астафьевой игру усложнил выдающийся бюст – он неоднократно случайно давил на кнопку. Тогда приходилось останавливать съемки, и откручивать баллы обратно.

Удивила и Ирина Билык. Во время раунда она не узнала "Файне місто Тернопіль", даже несмотря на подсказки целого зала. Певица призналась, что почти не слушает музыку, потому что занята написанием своей.

Однако самым смешным выпуском "Угадай мелодию" стал эпизод с участниками юмористического проекта "Львы на джипе". С начала эпизода Валентин Михиенко постоянно опережал других, за что был обвинен другими "Львами", в кнопкодавстве. Далее коллеги начали подкалывать его за "быструю руку". На что Валентин самоиронично ответил – он долго шел к браку.

