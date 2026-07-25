"Вы же знаете, что мы вас поддерживаем": Галкин и Пугачева назвали условие, при котором приедут в Киев с концертом

Российская эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин не исключили возможность своего будущего визита в Украину. Во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 артисты пообщались с украинскими журналистами и отметили, что готовы дать концерт в Киеве, если получат приглашение, однако после окончания войны.

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Соответствующее заявление супругов прозвучало в комментарии порталу "Новини. LIVE". Кроме того, знаменитости в очередной раз выразили солидарность с украинским народом.

"Ну, вы же знаете, что мы вас поддерживаем", – сказал комик в начале разговора.

Когда журналистка поинтересовалась у артистов, планируют ли они приехать в Украину, Максим Галкин сначала немного растерялся. Он уклонился от четкого ответа, лишь кратко заметил: "Знаете, вы задаете странные вопросы". А вот Алла Пугачева была гораздо более разговорчивой.

"Давайте там, побыстрее. Пригласите, споем вместе. Только под мирным небом, пожалуйста", – отметила Примадонна.

Стоит отметить, что о возможном выступлении в столице Украины супруги говорят не впервые. Эту тему журналисты затрагивали и во время прошлогоднего фестиваля, правда, ответ Максима Галкина был более уверенным: "Это обязательно! Приедем, если позволят". Кстати, тогда же комик рассказал, что уже несколько лет изучает украинский язык.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Лайма Вайкуле спела на украинском языке на фоне сине-желтого флага и довела украинцев до слез.

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