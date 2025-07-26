Максим Галкин на Юрмале поразил знанием украинского языка и пообещал приехать в Киев: Алла Пугачева все время смеялась. Видео

Российский юморист Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, которые после начала полномасштабного вторжения покинули РФ, приехали в Юрмалу, Латвия, на музыкальный фестиваль Laima RendezVous, где встретились с журналисткой из Украины. Во время общения шоумен продемонстрировал отличное владение украинским языком, который, кстати, изучает уже несколько лет, и даже пообещал приехать в Киев с концертом.

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Об этом он заявил в комментарии "Новини. LIVE". В свою очередь Алла Пугачева не была слишком многословной, однако все время смеялась, когда у мужа не получалось сформировать свою мысль на соловьином.

"Да, начал изучать (украинский язык. – Ред.), но я не ожидал. А что же говорить? Я не знаю", – растерянно начал коммуникацию юморист.

Вскоре журналистка решила поинтересоваться у звездных супругов, как они оценивают ситуацию между Украиной и Россией, читая большое количество новостей. Максим Галкин довольно коротко ответил на этот вопрос, отметив, что они с Пугачевой поддерживают украинцев.

"Делаем, что можем, чтобы поддерживать. Это вопрос, который не касается этого праздника песни, сложно что-то сказать. Но мы поддерживаем как можем", – высказался шоумен.

На видео можно заметить, что артисту было довольно сложно подобрать нужные слова на украинском, а это не осталось без внимания Аллы Пугачевой. Она даже немного "подколола" мужа: "Учит, учит, а тут что-то растерялся".

Чтобы подытожить этот короткий разговор, журналистка спросила, могут ли когда-нибудь Галкин и примадонна приехать в Киев. Юморист без колебаний отметил: "Это обязательно! Приедем, если разрешат".

Пользователи сети были поражены знанием знаменитости украинского языка, поэтому оставили ему немало комплиментов в комментариях:

"Ого. Максим на высоте!".

"Поддержка превыше всего. Ваша семья образцовая и очень искренняя, спасибо вам".

"Ничего себе и челюсть вроде нормальная".

"Вы супер! Огромный молодец".

Стоит отметить, что шоумен не впервые поражает общественность знанием украинского языка. Так, например, он поздравил подписчиков с Пасхой на соловьином и пожелал мира. А вот в 2024-м Максим Галкин спел на украинском на фестивале в Юрмале. Юморист безупречно исполнил отечественную композицию "Смерека".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Галкин поддержал Украину в годовщину полномасштабной войны.

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