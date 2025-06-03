'Вы должны бояться': отец актрисы, сыгравшей Гермиону Грейнджер, предостерег новых звезд 'Гарри Поттера' и их родителей

После того как студия HBO официально представила тройку главных героев новой сериальной адаптации "Гарри Поттера", свое мнение о славе, вызовах и ответственности высказал отец актрисы Эммы Уотсон – Крис Уотсон. Его предупреждение адресовано родителям юных актеров, которые уже вскоре сыграют Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли на телевидении.

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В разговоре с Times Radio Крис вспомнил опыт своей дочери и призвал семьи новых звезд быть осмотрительными, не ослеплять себя успехом и готовиться к трудностям, которые несут популярность и постоянное внимание со стороны медиа. По его словам, хоть участие в таком проекте может казаться осуществлением мечты, на самом деле это сложный путь, особенно для детей.

"Как родители, вы должны бояться. И ты думаешь, что это может пойти в любую сторону. Это очень сложная вещь для ребенка и родителей, с которой нелегко справиться. И хотя есть много плюсов, нет ничего идеального, и вы должны признать, что будет много минусов, и некоторые из них вы даже не могли себе представить", – подчеркнул Уотсон.

Эмма Уотсон стала звездой мирового масштаба еще в одиннадцатилетнем возрасте, когда впервые появилась на экранах в роли Гермионы Грейнджер в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Но, как заметил ее отец, именно семейная поддержка помогла актрисе оставаться приземленной. В доме семьи Уотсонов фильмы о Гарри Поттере не становились центром внимания, а Эмма продолжала ходить в школу, играть в хоккей и заниматься обычными делами.

"Конечно, помогло то, что я на самом деле не смотрю фильмы. Это не является большой проблемой в доме, поэтому нам было легче держать ее на ногах", – добавил мужчина.

Учитывая собственный опыт, Крис Уотсон предложил свою поддержку семьям новых актеров, которые вскоре будут переживать тот же стремительный взлет, что и его дочь двадцать лет назад. Он подчеркнул, что готов поделиться советами и выслушать, если родители новых звезд захотят обратиться к нему.

В сериале HBO, съемки которого стартуют уже этим летом, роли знаменитой троицы исполнят Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Алистер Стаут (Рон Уизли). Кастинг на роли длился несколько месяцев и охватил более 30 000 детей. Как сообщили шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод, выбранные актеры поразили команду своим уникальным талантом и пониманием образов.

В актерский состав также вошли Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагел), Паапа Эссиеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Хагрид), Люк Таллон (Квирел) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).

Сериал, который будет создан в сотрудничестве с Warner Bros. Television и Brontë Film and TV, обещает быть "верной адаптацией" литературного первоисточника Джоан Роулинг. Автор также выступит исполнительным продюсером. По предварительным данным, премьера проекта запланирована на 2026 год, а каждый сезон будет соответствовать отдельной книге из семитомника.

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