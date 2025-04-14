Официально: объявлены актеры, которые сыграют в новом 'Гарри Поттере'

Телекомпания HBO наконец-то официально подтвердила первых актеров для долгожданного сериала "Гарри Поттер", который станет адаптацией культовой серии книг Джоан Роулинг. Актерский состав уже пополнили несколько звезд, олицетворяющих на экране легендарных персонажей, однако рассекречены имена еще не всех знаменитостей.

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К команде присоединились такие известные актеры, как Джон Литгоу, сыграющий роль мудрого Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли строгого, но справедливого профессора Минервы МакГонагалл, Паапа Эссиеда, который исполнит образ загадочного и противоречивого Северуса Снейпа, и Ник Фрост, который станет непревзойденным Рубеусом Хегридом. Все четверо актеров ранее вели активные переговоры с продюсерами сериала, сообщает Variety.

Кроме того, Люк Теллон, известный по ролям в театральных постановках "Леопольдштадт" и "Патриоты", присоединился к касту в роли Квиринуса Квиррелла. А вот Аргуса Филча, известного смотрителя Хогвартса, сыграет Пол Уайтхаус, знакомый поклонникам по программам "Быстрое шоу" и "Гарри и Пол".

Франческа Гардинер, шоураннер и исполнительный продюсер сериала, вместе с режиссером Марком Майлодом поделились радостью от присоединения таких талантливых актеров к проекту: "Мы рады, что к нам присоединились такие замечательные таланты, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как они дадут этим любимым персонажам новую жизнь".

Это только первые подтвержденные участники сериала. Относительно главных ролей Гарри, Рона и Гермионы кастинг еще продолжается, а открытый кастинг, на который поступило более 30 000 заявок, был объявлен осенью прошлого года.

Съемки сериала должны начаться этим летом. HBO описывает киноленту как "достоверную адаптацию" культовой серии книг Джоан Роулинг, обещая открытие новых граней волшебного мира для старых и новых поклонников Поттерианы.

Напомним, об актере, претендовавшем на роль Северуса Снейпа, было известно еще в декабре прошлого года. В то время его рассекречивание означало выполнение обещания HBO о том, что сериал будет иметь разнообразный актерский состав. Ранее фильмы критиковали за то, что среди главных актеров было мало темнокожих.

Об участии Джона Литгоу в сериале также стало известно заранее. Однако это уже не слухи, а актер лично подтвердил свое участие.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезде "Гарри Поттера", сыгравшему Рона Уизли, вынесли приговор за неуплату налогов. Актер годами избегал платежей, а свой штраф должен был покрыть еще в 2019 году.

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