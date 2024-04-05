Встречался с королевой, любит рыбу и болеет за 'Ливерпуль'. Как выглядит самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд

Британец Джон Тиннисвуд в возрасте 111 лет попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина в мире, который пережил две мировые войны и даже встречался с королевой Елизаветой. Мужчина, несмотря на значительное число прожитых лет, все еще активно общается, имеет увлечения и утверждает, что чувствует себя на 80.

Джон Тиннисвуд родился в 1912 году, когда произошла трагедия с пароходом "Титаник", а в течение своей жизни дважды встречался с королевой. В настоящее время мужчина находится в доме престарелых в городе Саутпорт, Великобритания. Он рассказал Hello!, что секретом долголетия является любовь к рыбе и жареному картофелю.

"Рыба с картофелем – мое любимое блюдо. Это всегда было таким удовольствием. Я сохранил молодость. Сейчас я чувствую себя так же, как и когда мне было 80. На самом деле ничего не изменилось", – признался Тиннисвуд.

Во время Второй мировой войны мужчина работал в Королевской почте. В это время он встретил избранницу Блодвен на танцах в Ливерпуле. Пара прожила вместе 44 года, пока в 1986 году не умерла жена. По себе она оставила дочь Сьюзан, которой сейчас должен быть 81 год.

Мужчина утверждает, что до сих пор имеет острый ум и хорошую память. Этим он обязан постоянному обучению и любви к игре в футбол и к команде "Ливерпуль".

"Сохранять активность очень важно, я всегда любил футбол, но когда я был младше, я был частью Ливерпульской ассоциации Рамблера, которая ходила в походы по всей стране. Раньше мы собирались по крайней мере раз в месяц, а когда все ассоциации со всей Великобритании собирались раз в год, мы могли заполнить целый поезд. Ассоциации Рамблера на самом деле больше не существуют, и я не ходил в походы на протяжении многих лет, но я в большинстве своем продолжаю здесь, как делал бы, если бы до сих пор жил свободно", – рассказал Тиннисвуд.

В частности, мужчина поделился советом, который помогает держаться "на плаву": "Я всегда говорю, что вы никогда не должны ложиться спать вечером, не узнав чего-нибудь нового в тот день".

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