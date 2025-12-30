Всемирно известный пианист Евгений Хмара поразил заработком в месяц и раскрыл, на что тратит больше всего денег

Украинский пианист и композитор Евгений Хмара рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц и куда идут основные расходы его семьи. По словам музыканта, несмотря на стабильный доход, финансовая нагрузка остается значительной из-за масштабных расходов на творчество и обеспечение семьи.

В интервью Славе Демину Хмара признался, что сейчас живет исключительно за счет музыки, однако высокая прибыль не всегда означает финансовую стабильность. Музыкант отметил: в творческой сфере расходы часто превышают ожидания, а некоторые проекты длительное время не приносят никакой прибыли.

По словам пианиста, в среднем его месячный доход составляет около 10 тысяч долларов. В то же время он признает, что иногда в конце месяца финансовый результат равен нулю.

Куда уходит большая часть заработков

Большая часть средств расходуется на творчество. По его словам, публика часто не осознает реальной себестоимости концертов, считая, что они приносят артисту немалые средства, ведь билеты не из дешевых. Однако речь идет не только об аренде зала или рекламе, но и об оплате труда музыкантов оркестра.

"Люди не понимают, сколько стоит рекламная кампания, не понимают, сколько стоит аренда зала, сколько стоит зарплата музыкантам оркестра. Оркестру я же не буду платить по 30 грн за репетицию и по 40 грн за концерт", – заметил пианист.

По словам Хмары, себестоимость одного двойного концерта достигает примерно 2,5 миллиона гривен, что эквивалентно около 60 тысячам долларов.

Артист отметил, что часто вынужден был дофинансировать киевские концерты за свой счет и искать дополнительную поддержку. Лишь недавно ситуация начала выравниваться благодаря проведению двойных концертов. Аналогичная ситуация и с записью альбомов – привлечение большого оркестра из более чем 60 музыкантов требует значительных затрат.

Сколько тратит на семью

Также пианист рассказал о расходах на семью из пяти человек. По его словам, у детей частное образование – школа и садик, что существенно влияет на бюджет.

"Я думаю, что только семейный вопрос в среднем "съедает" около 5–7 тысяч долларов в месяц. Это базово: еда, логистика, заправка или зарядка авто, продукты домой", – пояснил он, добавив, что речь не идет о роскоши или дорогих деликатесах, таких как черная икра и красная рыба.

