'Джип, пустыня, до свидания...' Пианист-виртуоз Хмара поразил, как во время выступления довел до 'позеленения' арабов, но отстоял честь Украины

Украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара поделился, что во время выступлений за рубежом считает своей миссией говорить о Родине. Однако иногда бывают случаи, когда страны занимают "нейтральную" позицию, поэтому не хотят, чтобы на их площадках звучали какие-то лозунги. Так произошло во время музыкального шоу композитора в городе Мадаба, Иордания, однако он все же смог донести до аудитории необходимую информацию благодаря музыке, чем довел до "позеленения" арабов.

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Хмара осторожно отметил, что все временно оккупированные россиянами территории нашей страны всегда были и будут украинскими, а также сравнил количество нот в композиции с числом врагов, которые будут падать на территории Украины. Как рассказал пианист-виртуоз в интервью на YouTube-канале "Калугіна про культуру", он волновался, что из-за такой деятельности его могут ждать негативные последствия, но, к счастью, все закончилось хорошо.

"Это была Мадаба, столица арабской культуры. Меня пригласили как украинского артиста. Большая сцена, площадь, из украинцев там было человек 50 максимум. Определенная часть арабского мира "нейтральная". То есть они не позволяют ничего делать россиянам, но так же и нас просят, что давайте без каких-то лозунгов. Они мягко с нами, но не могут показать это прям публично. И попросили меня, чтобы я что-то там не кричал. Ну я говорю, что кричать не буду, но есть у меня своя миссия. Я не могу об Украине не говорить. Ну они говорят, давайте мягко, в разрезе мира", – поделился композитор.

По словам Евгения Хмары, музыка способна творить настоящие чудеса и расслаблять даже самых серьезных людей. Он видел, что концерт проходил прекрасно, а слушатели наслаждались всеми композициями, поэтому начал понемногу говорить о родной стране.

"Сначала я сыграл украинские песни, которые подпевали украинцы в зале. Говорю: "Украинская песня она звучала всегда. От Ужгорода до украинского Луганска. От Чернигова до украинского Крыма". Смотрю, дипкорпус немножечко позеленел. Но нормально, двигаемся дальше. Говорю: "Считайте количество нот в следующей композиции. Потому что сколько нот, столько же российских оккупантов будут падать на украинской земле каждый день". Те зеленые. Я, честно, думаю уже джип, пустыня, до свидания после выступления. Но на самом деле потом я вывел все это на позитив. Информация была донесена, я не поехал в пустыню", – рассказал пианист-виртуоз.

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