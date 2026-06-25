Всемирно известный артист анонсировал свой первый за семь лет концерт в Киеве

Канадский музыкант Apashe (Джон Де Бак) объявил, что даст большой сольный концерт в Киеве уже этим летом. Выступление запланировано на 28 августа, а часть вырученных средств артист пообещал передать на благотворительность.

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О предстоящем концерте музыкант сообщил в Threads. Это выступление станет первым за последние 7 лет – последнее состоялось еще до полномасштабной войны и эпидемии коронавируса, в 2019 году.

"Киев, я буду 28 августа! Я с радостью сообщаю, что наконец-то возвращаюсь в Киев, Украина. И не просто для съемок музыкального клипа или документального фильма, а чтобы дать концерт. Вы знаете, как сильно я люблю этот город и его жителей. Не могу поверить, что не выступал там с 2019 года... После стольких лет наконец-то пришло время это сделать", – анонсировал певец.

Apashe добавил, что часть заработанных средств передаст в благотворительный фонд "Дети героев".

Стоимость билетов, указанная на сайте билетного оператора, составляет 790 гривен, а вход доступен только в фан-зону.

Украинским поклонникам Apashe хорошо известен своей публичной поддержкой Украины. В 2025 году он выпустил клип на композицию Kyiv, созданную совместно с украинской певицей Алиной Паш.

Съемки видео проходили непосредственно в Киеве. По словам музыканта, команда работала над клипом в перерывах между ночными воздушными тревогами и обстрелами. В видео показано, как участники хора вынуждены прервать работу из-за начала воздушной атаки, а сам Киев предстает в виде изолированного острова, страдающего от взрывов, в то время как остальной мир продолжает жить привычной жизнью.

Клип завершается философской фразой: "Граница между "там" и "здесь" тоньше, чем вы думаете".

Ранее Apashe рассказывал, что в 2025 году планировал провести концерт в Киеве, однако мероприятие отменили. Несмотря на это, музыкант все равно решил приехать в Украину.

"Я решил все равно поехать, потому что хотел увидеть, как живут там мои друзья и знакомые. Я написал там много музыки, сотрудничал с Алиной Паш и вернулся с записями традиционного украинского хора и камерного оркестра. Я снял весь процесс на камеру и смонтировал музыкальное видео", – пояснил он.

Apashe родился в Брюсселе, а в 19 лет переехал в Канаду. Широкую популярность музыкант завоевал благодаря сочетанию электронной и классической музыки.

Его композиции использовались в трейлерах к фильмам и сериалам, в частности "Джон Уик", "Kingsman: Золотой круг", "Форсаж", "Железный кулак" и "Любовь, смерть и роботы". Сегодня он входит в число самых известных представителей современной оркестровой электронной сцены.

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