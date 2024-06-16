'Все в моей жизни вокруг их орбиты'. 5 звездных отцов, с которых следует брать пример

Каждое третье воскресенье июня в Украине отмечают День Отца. В этом году этот праздник выпадает на 16 июня.

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Папа – важный человек в жизни каждого ребенка, его вовлеченность в воспитании должна быть отнюдь не меньше участия мамы. Сегодня OBOZ.UA подготовил для подборку со звездными папами Украины, которые собственным примером доказывают, что активное участие в жизни их детей возможно даже при популярности, занятости на работе и постоянных съемках или гастролях.

Анатолий Анатолич

Известный украинский телеведущий является отцом трех детей: двух дочерей – 13-летней Алисы и 11-летней Лолиты и трехлетнего сына Нила. Анатолий активно участвует в воспитании детей, интересуется их взглядами и интересами.

"Моя любовь к детям – это величайшее проявление эгоизма. Ибо это я их люблю. Я не спрашиваю у них разрешения. Даже если бы они были против, я все равно любил бы их больше всего. Я вроде не из тех родителей, которые живут только своим чадом, но четко осознаю, что все в моей жизни вокруг их орбиты", – написал телеведущий под одним из своих постов в социальной сети Instagram.

Андрей Бедняков

Украинский актер и телеведущий воспитывает двоих детей: 9-летнюю Ксению и 2-летнего Остапа. Звездный папа обожает своих детей, часто делится их фотографиями на своей странице в социальных сетях.

"Я готов доедать за вами суп и купаться после вас в ванной! Просыпаться в постели с крошками печенья под собой и включать мультфильмы вместо футбола (хотя нет, идите по лесу, это уже перебор). До тех пор, пока я живу – я буду делать все, чтобы вы были в безопасности", – написал счастливый папа в Instagram.

Тимур Мирошниченко

Неизменный голос Песенного конкурса Евровидение в Украине и известный телеведущий вместе с супругой Инной воспитывают троих детей: 5-летнюю Мию, 4-летнего Марка и усыновленного парой в 2023 году 2-летнего Марселя.

Тимур много рассказывает поклонникам о своих детях и часто делится фотографиями и видео в Instagram. Телеведущий в силу своей занятости не может уделять детям столько времени, сколько он хотел бы, однако когда такая возможность есть – охотно активно участвует в воспитании малышей.

Недавно он описал утро с самым маленьким сыном: "Инна уехала на съемки с самого утра, по дороге завезла Мию с Марком в садик, а у меня было свободное утро. Поэтому остался с Марсом вдвоем (далеко не в первый раз, но крайне редко так получается). Я его покормил и занялся своим завтраком. Пока готовил себе яичницу, Марс исподтишка украл одно яйцо. Через несколько минут вся комната была ровно вымазана. Ок, убираем! Пока отмывал комнату, Марсель у Мии в комнате разбил музыкальную игрушку (такую, знаете, где внутри снежинки летают). Вся комната в мелких острых пластиковых занозах, жирной жидкости и этих снежинках. Ок, убираем! Пока все убрано, а я уже еду на работу. Такое вот утро папы с сыном. И вот, внимание, вопрос: это он не хочет со мной оставаться вдвоем или наоборот хочет чаще?

Юрий Горбунов

Еще один украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов вместе с Екатериной Осадчей воспитывают двух сыновей: 7-летнего Ивана и 3-летнего Даниила. Когда звездами шоу-бизнеса есть и мама и папа, родительские обязанности точно делятся на обоих.

На странице Юрия можно увидеть немало фотографий и видео, где они с сыновьями вместе проводят время играя, читая книги, путешествуя.

Недавно Горбунов поделился снимком со старшим сыном, рассказав, что взял его с собой в командировку: "Понял, какой у меня уже взрослый сын, подняли даже несколько важных мужских тем! Особенно о поведении! Спрашиваю: еще уедешь? Отвечает: теперь без меня – некуда! Ценный момент!", – прокомментировал Юрий.

Виталий Козловский

Украинский певец и музыкант, совсем недавно ставший отцом, искренне делится новыми для себя эмоциями отцовства: "Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово – Агууу! Пишу и реву… Что со мной? Слишком стал сентиментальным", – говорит Виталий.

Певец был рядом со своей женой во время родов, и считает это свое решение очень правильным: "Это огромная поддержка для жены в такой эмоциональный и непростой момент, это то, что делает доверие еще большим, а отношения и уважение друг к другу еще крепче".

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