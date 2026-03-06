УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Все люди братья, но не все по разуму". Топ-10 самых смешных афоризмов Жванецкого, которые уже стали народными

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
18
'Все люди братья, но не все по разуму'. Топ-10 самых смешных афоризмов Жванецкого, которые уже стали народными

6 марта исполнилось 92 года со дня рождения легендарного одесского сатирика Михаила Жванецкого. Его творчество было полно глубокой иронии, острого наблюдательного юмора и тонкого сарказма, в котором каждый может узнать себя. Жванецкий умел подмечать мелочи жизни и превращать их в афоризмы, которые уже стали народными.

Видео дня

Михаил Михайлович оставил после себя богатейшее наследие крылатых фраз, которые не теряют актуальности и сегодня. Его юмор смешной и одновременно пронизан правдой жизни, а сарказм иногда резал острее бритвы. По случаю его дня рождения OBOZ.UA подготовил подборку самых смешных афоризмов Жванецкого, которые уже стали классикой.

"Все люди братья, но не все по разуму". Топ-10 самых смешных афоризмов Жванецкого, которые уже стали народными

"Все люди братья, но не все по разуму".

"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".

"Удача улыбается смелым... А потом долго хохочет над ними!"

"Настоящее одиночество – когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают".

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".

"Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут".

"Что наша жизнь: как не привыкнешь – сдохнешь, как не сдохнешь – привыкнешь".

"Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале".

"Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо".

"Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать".

Гражданская позиция Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семье врачей. Его гражданская позиция всегда отличалась принципиальностью и вниманием к социальным проблемам.

"Все люди братья, но не все по разуму". Топ-10 самых смешных афоризмов Жванецкого, которые уже стали народными

В июне 2015 года на церемонии ТЭФИ Жванецкий выступил с сатирическим монологом "Девушка и дедушка", высмеивая недостатки российского телевидения. Номер не попал в трансляцию из-за реакции зрителей.

Летом того же года Министерство культуры Украины включило его в "белый список" российских артистов, которые поддерживают территориальную целостность Украины и выступают против оккупации Крыма и Донбасса.

В 2019 году Жванецкого наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени диктатор Владимир Путин, что сатирик принял как признание своего творчества, а не политической позиции. В последние годы жизни он проводил время в покое, избегая публичности, но поддерживал контакты с украинскими деятелями, в частности с Владимиром Зеленским перед выборами президента.

Михаил Жванецкий

Жванецкий публично критиковал аннексию Крыма и войну, которую начал Кремль в 2014 году, однако всегда подчеркивал любовь к своему родному городу Одесса и Украине в целом.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядит могила Жванецкого в Москве, и рассказывал, о чем он говорил с Зеленским незадолго до смерти. Причиной потери сатирика, который в свое время высказывал желание "сравнять Россию с землей", стал рак простаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe