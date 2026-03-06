'Все люди братья, но не все по разуму'. Топ-10 самых смешных афоризмов Жванецкого, которые уже стали народными

6 марта исполнилось 92 года со дня рождения легендарного одесского сатирика Михаила Жванецкого. Его творчество было полно глубокой иронии, острого наблюдательного юмора и тонкого сарказма, в котором каждый может узнать себя. Жванецкий умел подмечать мелочи жизни и превращать их в афоризмы, которые уже стали народными.

Видео дня

Михаил Михайлович оставил после себя богатейшее наследие крылатых фраз, которые не теряют актуальности и сегодня. Его юмор смешной и одновременно пронизан правдой жизни, а сарказм иногда резал острее бритвы. По случаю его дня рождения OBOZ.UA подготовил подборку самых смешных афоризмов Жванецкого, которые уже стали классикой.

"Все люди братья, но не все по разуму".

"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".

"Удача улыбается смелым... А потом долго хохочет над ними!"

"Настоящее одиночество – когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают".

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".

"Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут".

"Что наша жизнь: как не привыкнешь – сдохнешь, как не сдохнешь – привыкнешь".

"Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале".

"Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо".

"Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать".

Гражданская позиция Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семье врачей. Его гражданская позиция всегда отличалась принципиальностью и вниманием к социальным проблемам.

В июне 2015 года на церемонии ТЭФИ Жванецкий выступил с сатирическим монологом "Девушка и дедушка", высмеивая недостатки российского телевидения. Номер не попал в трансляцию из-за реакции зрителей.

Летом того же года Министерство культуры Украины включило его в "белый список" российских артистов, которые поддерживают территориальную целостность Украины и выступают против оккупации Крыма и Донбасса.

В 2019 году Жванецкого наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени диктатор Владимир Путин, что сатирик принял как признание своего творчества, а не политической позиции. В последние годы жизни он проводил время в покое, избегая публичности, но поддерживал контакты с украинскими деятелями, в частности с Владимиром Зеленским перед выборами президента.

Жванецкий публично критиковал аннексию Крыма и войну, которую начал Кремль в 2014 году, однако всегда подчеркивал любовь к своему родному городу Одесса и Украине в целом.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядит могила Жванецкого в Москве, и рассказывал, о чем он говорил с Зеленским незадолго до смерти. Причиной потери сатирика, который в свое время высказывал желание "сравнять Россию с землей", стал рак простаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!