'Все копировали ее'. Иво Бобул назвал уникальную украинскую артистку с завораживающим голосом

Певец Иво Бобул назвал коллегу Нину Матвиенко уникальной украинской артисткой, голос которой, по его словам, стал эталоном для целого поколения исполнителей. Артист отметил, что не слышал в Украине другого звучания с такой подачей и мелодикой, а сама солистка для него является олицетворением украинской песни.

Видео дня

Об этом Иво Бобул заявил в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном. По словам музыканта, Нина Митрофановна обладала настолько уникальной подачей, что ей пытались подражать, однако достичь такого же уровня мастерства не удалось никому.

"Она – олицетворение украинской песни. Такого голоса я нигде не слышал. Да, все копировали ее. Но такой подачи и такой мелодичности..., как ручеек журчащий такой. Для меня ее голос – это ручеек. Насколько красиво надо петь! Она меня завораживала всегда", – поделился Иво Бобул.

Во время разговора журналист поинтересовался, похожа ли дочь Нины Матвиенко, Тоня Матвиенко, на мать голосом. В ответ Иво Бобул заметил, что любое прямое подражание обречено на сравнение.

"Она пытается быть как мама. Но не может быть двух одинаковых. Всегда будет один, второй будет копией. А нужна ли копия? Не думаю, что не нужна, потому что всегда будет ассоциироваться с мамой. Это не очень хорошо", – сказал артист.

Тоня Матвиенко действительно долгое время была тесно связана с творчеством своей матери. При жизни Нины Матвиенко они часто выходили на сцену вместе, а после ее смерти певица продолжила исполнять репертуар, который ассоциируется с именем матери. В то же время именно это привело к публичному конфликту вокруг авторских прав.

Композитор Евгений Рыбчинский ранее заявлял, что Тоня Матвиенко исполняла песни Игоря Поклада без официального разрешения правообладателей. Впоследствии он уточнил, что претензии принадлежали не ему лично, а Светлане Поклад – вдове композитора и наследнице его творческого наследия. Речь шла, в частности, о композиции "Волшебная скрипка", написанной в 1971 году на музыку Игоря Поклада и слова Юрия Рыбчинского (отца Евгения Рыбчинского).

По словам Евгения Рыбчинского, после публичного резонанса Тоня Матвиенко лично позвонила ему, чтобы выяснить ситуацию.

"Она спросила, как может уладить этот вопрос, потому что считала, что если мама пела эти песни, то и она имеет право. Я объяснил, что это не совсем так. Если я что-то позволяю вам, это не значит, что вы можете позволить это своим детям и внукам", – рассказал композитор.

По его словам, конфликт удалось урегулировать, и никаких претензий к певице на данный момент нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Нины Матвиенко рассказал, как узнал о смертельной болезни мамы и почему певица скрывала свое состояние. Она до последнего оставалась сильной, улыбчивой и полной веры в жизнь, хотя уже некоторое время боролась с тяжелой болезнью, о которой почти никто не знал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!