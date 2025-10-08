'Она что-то чувствовала'. Сын Нины Матвиенко рассказал, как узнал о смертельной болезни мамы и почему певица скрывала свое состояние

Народная артистка Украины Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года – за два дня до своего 76-летия. Она до последнего оставалась сильной, улыбающейся и полной веры в жизнь, хотя уже некоторое время боролась с тяжелой болезнью, о которой почти никто не знал. Теперь ее дети откровенно рассказали, как певица чувствовала приближение собственного конца, почему скрывала свое состояние и как семья узнала о ее диагнозе.

По словам Андрея Гончара, сына легендарной артистки, последние годы жизни мамы были отмечены особой духовностью. Она увлекалась религией, размышляла о смысле жизни и часто говорила о вещах, которые впоследствии казались пророческими.

"Последние годы мы общались как друзья. Она интересовалась мистицизмом, религией. Потом, когда становилась более приземленной, то что-то чувствовала. Когда началась полномасштабная война, был такой момент: она садилась в машину, обняла меня и сказала: "Прости, что я тебе что-то, может быть, не дала". Она тогда что-то чувствовала. И я тогда почувствовал что-то – день тяжелый был", – поделился мужчина.

Он признался, что после этих слов его будто озарило – так, как будто она прощается.

"До этого мы всегда говорили в приподнятом настроении, а тут она сказала это впервые. Она это так сказала, что меня аж перемкнуло. Я осознал, что будто что-то произойдет. Такое впечатление было, что я больше ее не увижу", – сказал сын Нины Матвиенко.

О болезни мамы он узнал случайно – из-за тревожного сна.

"Мне в тот день приснился плохой сон, что я с ней ссорюсь. Я ей позвонил, говорю: "Что-то такое странное приснилось. У тебя все хорошо?" А она говорит: "Мне плохо. Может, я что-то не то съела". Но говорила, что плохо уже очень долго. И с того дня я начал чаще звонить, она себя не очень чувствовала. Уже тогда было определенное подозрение", – вспоминает он.

Как выяснилось позже, певице поставили страшный диагноз – онкология – лишь за два месяца до смерти.

Об этом впервые рассказала ее дочь, певица Тоня Матвиенко. По ее словам, мама узнала о раке в начале августа 2023 года, когда внезапно почувствовала сильную боль в животе.

"8 августа в какой-то момент она стала плохо себя чувствовать (очень живот болел), и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам, – могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти четыре года была болезнь. Для нее это был также шок. Она боялась умереть от этой болезни", – рассказывала Тоня.

Причину, почему певица решила скрыть свое состояние, сын объяснил просто: "Это немного интимный вопрос. Лучше, когда начинаешь лечиться, чтобы это было интимно. Она привыкла, что ее видели в другом (позитивном) ключе. Возможно, она надеялась на какие-то изменения. Хоть было трудно, но моментами она чувствовала какие-то силы, чтобы действовать".

