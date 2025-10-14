Евгений Рыбчинский рассказал о звонке от Тони Матвиенко после обвинений в нарушении авторских прав: чем закончился скандал

После громких заявлений о возможном нарушении авторских прав со стороны Тони Матвиенко эта ситуация, похоже, дошла до своего логического завершения. Евгений Рыбчинский сообщил, что после публичного конфликта певица позвонила ему лично, чтобы выяснить все детали и урегулировать недоразумение.

Как рассказал композитор в "Сніданку з 1+1", претензии касались не его лично, а принадлежали Светлане Поклад – вдове и наследнице творческого наследия покойного композитора Игоря Поклада, который создал эту песню (слова к ней написал Юрий Рыбчинский). Именно она выразила недовольство тем, что Матвиенко исполняет композиции ее мужа без официального разрешения.

"Честно говоря, у меня к Тоне претензии не было. Претензии были у Светланы Поклад, которая является наследницей всего творчества своего мужа, покойного Игоря Поклада. И в программе, которая записывалась, я предупредил Тоню, что ее ожидает опасность", – объяснил Евгений Рыбчинский.

По его словам, после этого они с Тоней Матвиенко созвонились и смогли спокойно обсудить ситуацию.

"Она спросила, как может уладить этот вопрос, потому что считала, что если мама пела эти песни, то и она имеет право. Я объяснил, что это не совсем так. Если я что-то позволяю вам, это не значит, что вы можете позволить это своим детям и внукам", – отметил композитор.

Речь шла, в частности, об известной композиции "Чарівна скрипка", созданной в 1971 году Игорем Покладом на слова Юрия Рыбчинского. Песню впервые исполнила группа "Мрія", а со временем она стала популярной благодаря Нине Матвиенко. Теперь, по словам Евгения Рыбчинского, все споры улажены, и никаких претензий к дочери Нины Матвиенко больше нет.

Как реагировали на обвинения в семье Тони Матвиенко

Ранее на эту ситуацию уже отреагировал муж певицы, Арсен Мирзоян. В интервью Алексею Суханову он назвал скандал "болезненным ударом" для жены и посоветовал ей не реагировать на подобные "упреки".

"Если ты уверенный в себе человек, то вообще не должен реагировать. Чтобы реагировать на такие упреки, человек должен стоять с тобой на одной ступеньке или выше. Если этот человек стоит ниже, ты не имеешь права на него реагировать. Это как неуважение к себе", – высказался исполнитель.

Мирзоян также добавил, что не планирует делать громких заявлений, ведь, по его словам, ситуация находится в "подвешенном состоянии" и не имеет конкретных юридических действий.

"Пока что не от чего защищать. Это просто какая-то фриковая ситуация и хлам, который вошел в публичную плоскость. Так не решаются вопросы. Что-то произошло без конкретики. Если бы это был иск в суд, это уже конкретика. Тогда надо находить инструменты и защищаться. А так это просто разговоры в соцсетях", – отметил Мирзоян.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре Евгений Рыбчинский заявил, что Тоня Матвиенко исполняет песни Игоря Поклада, не получив на это соответствующего разрешения, среди них также "Ой летіли дикі гуси". Впоследствии вдова композитора Светлана Поклад подтвердила, что рассматривает возможность обращения в суд.

