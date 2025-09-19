'Ты в опасности'. Тоне Матвиенко пригрозили серьезными проблемами: кому она перешла дорогу

У заслуженной артистки Украины Тони Матвиенко могут возникнуть серьезные проблемы с законом. Как заявил композитор Евгений Рыбчинский, она исполняет композиции других авторов, не получив на это разрешения.

По словам поэта, из-за такой деятельности на певицу даже могут подать в суд. Об этом он сообщил в интервью для проекта "Балючі теми".

"Есть исполнительница, которая пиратски поет, но мы ее пока не трогаем. Это Тоня Матвиенко. Эти песни были написаны для ее мамы. К Нине Митрофановне у нас в семье такое отношение, как к родному человеку, а к Тоне – нет. У нее будут проблемы не с нами, а с другими авторами", – заметил продюсер.

Так, например, Тоня Матвиенко нередко исполняет трек "Ой, летіли дикі гуси", музыку для которого написал легендарный композитор Игорь Поклад. Как отметил Евгений Рыбчинский, жена покойного опермейстера, Светлана Поклад, является наследницей авторских прав, поэтому имеет все основания подать на артистку в суд.

"Тоня ни в одном концерте памяти Поклада не участвовала, но ездит и поет его песни. Так не делается. Это называется шара. Оно на шару досталось, так почему я должна кому-то платить. Она еще не попадала в такие ситуации. Я сразу предупреждаю: Тоня, ты в опасности", – подчеркнул поэт.

Чтобы избежать серьезных проблем, Евгений Рыбчинский порекомендовал певице решить вопрос выполнения авторских музыкальных работ с вдовой Игоря Поклада. Продюсер добавил, что Тоня Матвиенко может легко исправить недоразумения и с его семьей во время личной беседы.

