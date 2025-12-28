'Все хорошо, у нее муж': кум Лободы рассказал о ее тайном избраннике

Украинская певица Светлана Лобода состоит в браке с состоятельным мужчиной. По словам ее кума, телеведущего Анатолия Анатолича, он лично знаком с мужем артистки, однако раскрывать его имя не стал.

Об этом шоумен заявил в выпуске "#ністиданісовісті". Анатолич отметил, что встречался с ним в США, когда Лобода была беременной младшей дочерью.

"Я знал возлюбленных Светланы Сергеевны. Парочку. Немного их было, на самом деле. У нее все хорошо, у нее муж. Состоятельный. Хороший, взрослый. Мы познакомились, кстати. Мы виделись всего несколько раз с ним", – сказал Анатолич.

При этом ведущий не уточнил, является ли нынешний муж Лободы отцом ее младшей дочери Тильды. Он лишь добавил, что желает певице снова стать мамой, и подчеркнул: "Мне нравится вкус у Светланы на мужчин".

Ранее, в 2023 году, сама Лобода частично рассказывала о своих отношениях в интервью Рамине. По ее словам, ее муж живет в Европе и никогда не был в России. Певица отмечала, что он является патриотом Украины и активно помогает нашему государству.

"Мой муж – большой патриот Украины. Всегда им был и остается сегодня. Он очень много делает хороших дел для Украины. Он хороший человек. Он ненавидит режим, который разбомбляет наши семьи, наши жизни, который уничтожил очень много всего того, что мы строили", – заявляла артистка.

В то же время Лобода опровергала утверждения о его состоятельности. По ее словам, мужчина потерял значительную часть состояния, и "богатым его не назовешь".

Личная жизнь Лободы долгое время остается закрытой. Ее бывшим фактическим мужем был танцовщик и хореограф Андрей Царь, от которого в 2011 году родилась дочь Ева. В 2018 году певица родила вторую дочь Тильду. Отца ребенка она не называла, а лицо девочки до сих пор не показывает публично.

Ранее в сети появлялись предположения о возможном романе Лободы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Сам музыкант в 2018 году уклонился от прямого ответа на вопрос о певице, а позже журналисты фиксировали их совместное появление в Москве. Впрочем, ни одна из сторон эти слухи официально не подтвердила.

