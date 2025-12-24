'Шрам остался'. Макса Барских на концерте заставили раскрыть многолетнюю тайну о романе со Светланой Лободой

Во время концерта Макса Барских в Полтаве певец публично и без уклонений ответил на вопрос о своих отношениях с коллегой Светланой Лободой – тему, которую годами обходили. Прямой вопрос прозвучал из зала и заставил артиста вспомнить болезненный период начала его карьеры.

Инцидент произошел во время живого выступления, а эпизод разговора опубликовали в Telegram-канале "Злива". Зрительница, которая представилась жительницей Сум, обратилась к Барских и сказала, что хочет задать ему личный вопрос. После этого она напрямую поинтересовалась: "Так был роман с Лободой, или нет?"

Певец не стал игнорировать реплику из зала и ответил со сцены: "Это уже прошлое. Между нами больше ничего нет. Она разбила мне сердце".

Его слова вызвали эмоциональную реакцию публики, однако зрительница не остановилась и задала уточняющий вопрос: был ли тот роман реальным, или это была лишь публичная постановка.

В ответ артист неожиданно вспомнил о физическом следе того периода. "Шрам остался у меня, если что. Можешь посмотреть", – сказал Барских, намекая на следы от порезов на руке.

Что известно о "романе" Барских и Лободы

Речь идет об инциденте 2008 года, когда после участия в "Фабрике звезд" Барских во время одного из выступлений публично порезал себе руку на сцене. Тогда этот поступок связывали с его якобы неразделенными чувствами к Светлане Лободе.

Сама певица впоследствии вспоминала тот период, отмечая, что не уверена, было ли это на самом деле или сценический эффект, однако подтверждала наличие шрамов на руке певца.

"Это такой нафталин. Но если комментировать тот "венорезательный" период, то тогда на концерте, где он как бы резал из-за меня вены, сидела моя младшая сестра. Она звонит и говорит мне: "Боже, Света, этот мальчик порезал из-за тебя вены". Не знаю, была ли это правда, но на руке у Барского есть два шрама. А может и не резал ничего. В наше время, воспользовавшись технологиями, можно такое сделать", – вспоминала артистка.

В дальнейших интервью Лобода также признавала, что между ними была определенная эмоциональная связь и общая публичная история, в частности откровенные фотосессии и сотрудничество, но неоднократно намекала, что часть того образа была элементом шоу-бизнеса. В частности она шутила, что участие в совместных проектах имело и продюсерский подтекст.

"Если вам так интересна эта тема, то раскрою вам маленькую тайну. У нас с Аланом Бадоевым (продюсер Барского. – Ред.) была договоренность. Я снимаюсь с Максом в фотосессии, а мне на шару достаются съемки клипа", – добавляла она.

Сам Барских в 2021 году уже открыто комментировал тот инцидент, назвав его "глупым и необдуманным поступком". Он объяснял, что не намеревался нанести себе фатальный вред, а ситуация была эмоциональной и частично спродюсированной. По его словам, увлечение Лободой возникло на фоне изоляции во время проекта и внутренней потребности в связи с человеком вне "Фабрики звезд".

"Это действительно был нелепый, глупый, необдуманный поступок, который потом оправдался, как спродюсированный шаг. И это было по-настоящему. Не могу сказать, что я был в восторге от Лободы всю жизнь, прямо фанател от нее. Просто на "Фабрике" она была из внешнего мира единственным человеком, с которым я мог почувствовать какую-то связь. И мы с ней очень во многом похожи", – говорил Барских в интервью Арману Давлетярову.

