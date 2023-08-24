'Все дело в деньгах': как выглядела первая модель Playboy и как сложилась ее судьба. Фото с разницей в 50 лет

Мэрилин Коул – британская модель и журналистка, которая прославилась в 70-х годах благодаря тому, что первой снялась обнаженной для культового журнала Playboy. Позже женщина признавалась, что соглашалась позировать в белье и даже без него исключительно ради денег, поскольку за одну такую съемку она могла получала в 300 раз больше своей недельной зарплаты.

Видео дня

Сегодня модели, которая совершила настоящий переворот в истории таблоида, 74 года. OBOZREVATEL решил показать, как она изменилась и рассказать, как сложилась ее судьба.

Карьера Мэрилин стартовало, когда ей был 21 год. Она приехала из Лондона, где работала официанткой-"кроликом" в британском ресторане Playboy. Там красавицу заметил Виктор Лоунс, глава европейского отделения Playboy, который впоследствии стал ее мужем.

После этого Коул переехала в Чикаго, США, где уже познакомилась с Хью Хефнером, в особняке которого вскоре поселилась.

"Больше всего меня удивило в Хью Хефнере возраст, он имеет значение. Мне был 21 год, а ему 46, но при этому у него были мальчишеские манеры", – рассказывала модель.

За одну обнаженную фотографию Мэрилин заплатили 5 тысяч долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет примерно 183 тысячи гривен. В то время, работая в ресторане, она зарабатывала всего 15 долларов в неделю.

"Все дело было в деньгах. Я пошла на это исключительно из-за денег. Возможно, у некоторых были другие устремления, но это было время, когда женщины не зарабатывали много денег", – признавалась позже звезда.

Отношения с Виктором Лоунсом, на удивление, развивались не стремительно. Мужчина решился пригласить красавицу на свидание спустя 10 месяцев после знакомства, но уже после первой нерабочей встречи глава Playboy Europe и модель поняли, что не могут жить друг без друга.

Они прожили в браке 33 года, вплоть до кончины Виктора в 2017-м. Лоунс оставил любимой наследство в размере 610 230 долларов.

Будучи моделью Playboy, Мэрилин также продолжала работать в клубе журнала. Там она встречалась и знакомилась с его звездными посетителями, среди которых Мик Джаггер, Уоррен Битти, Роман Полански и другие.

Поддержали новый способ заработка девушки и ее родители. Коул рассказывала: "У них были смешанные чувства. Мои родители были достаточно крутыми и не осуждающими. Они всегда были на моей стороне. Даже если бы они не одобрили, то были бы на моей стороне. Это не было трагедией, когда дочь позировала для Playboy".

Известно, что после завершения модельной карьеры Мэрилин работала журналисткой. Она писала о спорте, в частности, с 2000 года освещала новости профессионального бокса.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились звезды Playboy из 90-х, которые сводили с ума миллионы мужчин. Некоторые из них не утратили свой шарм даже 30 лет спустя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!