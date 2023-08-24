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"Все дело в деньгах": как выглядела первая модель Playboy и как сложилась ее судьба. Фото с разницей в 50 лет

Анна Кравчук
Шоу Oboz
3 минуты
10,8 т.
'Все дело в деньгах': как выглядела первая модель Playboy и как сложилась ее судьба. Фото с разницей в 50 лет

Мэрилин Коул – британская модель и журналистка, которая прославилась в 70-х годах благодаря тому, что первой снялась обнаженной для культового журнала Playboy. Позже женщина признавалась, что соглашалась позировать в белье и даже без него исключительно ради денег, поскольку за одну такую съемку она могла получала в 300 раз больше своей недельной зарплаты.

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Сегодня модели, которая совершила настоящий переворот в истории таблоида, 74 года. OBOZREVATEL решил показать, как она изменилась и рассказать, как сложилась ее судьба. 

Карьера Мэрилин стартовало, когда ей был 21 год. Она приехала из Лондона, где работала официанткой-"кроликом" в британском ресторане Playboy. Там красавицу заметил Виктор Лоунс, глава европейского отделения Playboy, который впоследствии стал ее мужем. 

"Все дело в деньгах": как выглядела первая модель Playboy и как сложилась ее судьба. Фото с разницей в 50 лет

После этого Коул переехала в Чикаго, США, где уже познакомилась с Хью Хефнером, в особняке которого вскоре поселилась. 

"Больше всего меня удивило в Хью Хефнере возраст, он имеет значение. Мне был 21 год, а ему 46, но при этому у него были мальчишеские манеры", – рассказывала модель. 

"Все дело в деньгах": как выглядела первая модель Playboy и как сложилась ее судьба. Фото с разницей в 50 лет

За одну обнаженную фотографию Мэрилин заплатили 5 тысяч долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет примерно 183 тысячи гривен. В то время, работая в ресторане, она зарабатывала всего 15 долларов в неделю.

"Все дело было в деньгах. Я пошла на это исключительно из-за денег. Возможно, у некоторых были другие устремления, но это было время, когда женщины не зарабатывали много денег", – признавалась позже звезда. 

"Все дело в деньгах": как выглядела первая модель Playboy и как сложилась ее судьба. Фото с разницей в 50 лет

Отношения с Виктором Лоунсом, на удивление, развивались не стремительно. Мужчина решился пригласить красавицу на свидание спустя 10 месяцев после знакомства, но уже после первой нерабочей встречи глава Playboy Europe и модель поняли, что не могут жить друг без друга. 

Они прожили в браке 33 года, вплоть до кончины Виктора в 2017-м. Лоунс оставил любимой наследство в размере 610 230 долларов.

"Все дело в деньгах": как выглядела первая модель Playboy и как сложилась ее судьба. Фото с разницей в 50 лет

Будучи моделью Playboy, Мэрилин также продолжала работать в клубе журнала. Там она встречалась и знакомилась с его звездными посетителями, среди которых Мик Джаггер, Уоррен Битти, Роман Полански и другие. 

Поддержали новый способ заработка девушки и ее родители. Коул рассказывала: "У них были смешанные чувства. Мои родители были достаточно крутыми и не осуждающими. Они всегда были на моей стороне. Даже если бы они не одобрили, то были бы на моей стороне. Это не было трагедией, когда дочь позировала для Playboy". 

"Все дело в деньгах": как выглядела первая модель Playboy и как сложилась ее судьба. Фото с разницей в 50 лет

Известно, что после завершения модельной карьеры Мэрилин работала журналисткой. Она писала о спорте, в частности, с 2000 года освещала новости профессионального бокса. 

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились звезды Playboy из 90-х, которые сводили с ума миллионы мужчин. Некоторые из них не утратили свой шарм даже 30 лет спустя.  

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