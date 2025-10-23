УкраїнськаУКР
"Все будет хорошо, Оля": в Киеве состоялась премьера документального фильма о личной трансформации певицы Поляковой за время войны

Глеб Иванов
Шоу Oboz
3 минуты
189
22 октября в столичном кинотеатре "Оскар" состоялась звездная премьера документальной ленты Алексея Суханова "Все будет хорошо, Оля" – фильма о личной трансформации Оли Поляковой, собравшего закулисные моменты, голоса музыкантов и зрителей.

"Этот фильм не обо мне, он о каждом из нас.", – сказала со сцены Оля Полякова.

В нем о внутренних изменениях откровенно говорят не только сама певица, но и команда, друзья и семья. Автор идеи Алексей Суханов откровенно признался зрителям, что из снятого материала с командой артистки можно было сделать целый сериал, ведь собралось 25 часов видео.

"Потом мы сократили его до восьми часов, но поняли, что даже твои самые преданные сторонники этого не осилят. Поэтому остановились на полтора часа", – отметил Алексей Суханов.

Это личная история Оли Поляковой, близкая каждому украинцу. Лента показывает как за годы войны повзрослела Полякова, а ее музыка нашла отклик в сердцах миллионов людей.

Фильм посвящен концертной программе "Все буде добре", которая родилась во время войны, прошла с Украиной почти три года и этой осенью в последний раз была представлена публике. За этот период десятки тысяч зрителей в разных уголках мира приобщились к этой истории.

Звездная премьера в этот вечер собрала многих друзей и коллег певицы. Среди гостей были продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский, Алексей Суханов, Алан Бадоев, Руслан Багинский, Маша Ефросинина, Сергей Перман, Дмитрий Саратский, MELOVIN, Екатерина Сильченко с мужем Сергеем Неклевой, Герман Ненов, иллюзионисты Артур и Дмитрий Томашевские, Вадим Лисица, Елена Винярская, Ольга Бажана и многие другие.

22 октября состоялся официальный релиз виниловой пластинки "Все буде добре". В день кинопремьеры зрители впервые имели возможность приобрести ее эксклюзивные экземпляры.

Телевизионная премьера документальной ленты "Все буде добре, Оля" состоится на телеканале 1+1 Украина 26 октября в 23:00.