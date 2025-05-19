Впервые во время большой войны: 'ВИА Гра', которую продюсирует 'молчун' Меладзе, анонсировала возрождение и попала в языковой конфуз

Украинская женская группа "ВИА Гра", которая с 2022 года исчезла с радаров шоу-бизнеса, внезапно напомнила о себе. Впервые с начала большой войны в официальном Instagram группы появился анонс новой песни. Конечно же, на русском языке. Что и может стать первой волной возмущения среди украиноязычных слушателей.

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Пост о возрождении группы вышел в InstaStories после трехлетней тишины. На фоне – размытый абстрактный пейзаж, а в центре фраза: "Моя лента связана с твоею".

И тут сразу бросается в глаза языковой конфуз. Слово "твоею", хоть и написанное русской кириллицей, звучит как украинизм. В современной русской литературной норме правильной формой будет "твоей". Форма "твоею" в русском давно считается устаревшей, поэтической или диалектной – а здесь она подается как часть якобы современной поп-песни. Именно поэтому это воспринимается как языковая странность или калька с украинского, ведь в украинском языке именно "твоєю" является грамматически правильной формой творительного падежа.

Отметим, что последнее сообщение на странице датируется 19 февраля 2022 года. Никакой официальной информации о новом составе пока нет. Но в шапке профиля продолжает фигурировать имя Константина Меладзе как музыкального продюсера. Рядом с ним – три подписки: имена бывших участниц Софии Тарасовой, Ксении Поповой и Ульяны Синецкой, что может намекать на возможное их участие, хотя гарантий нет.

Несмотря на молчание самого Меладзе, медиа и блогеры уже собирают инсайды. В частности, по словам Богдана Беспалова, в новом составе не будет Миши Романовой, а украинских песен не планируется. Главная ставка – на русскоязычную аудиторию: эмигрантов, жителей стран постсоветского пространства и поклонников "музыки вне политики". Мол, главная цель – коммерческий успех, а не культурная репрезентация.

Более того, новые песни якобы будут выходить нечасто – основной материал, как сообщается, уже давно готов. Речь идет о песнях, написанных еще до 2022 года, для состава, который так и не успел дебютировать с новым альбомом. То есть имеем дело не с творческим прорывом, а с попыткой перезапустить бренд, который до сих пор ассоциируется с эстетикой 2000-х и отказом от политической позиции.

В частности, писательница и журналистка Лена Чиченина, которая работает над разделом "Антонина" в "Детекторе медиа", прокомментировала новость коротко и метко: "Группа "ВИА Гра" возвращается. Потому что когда нет хорошей молитвы, то имеем вот такие новости".

Напомним, еще в 2022 году официальный представитель Меладзе – Александр Пухов – заявлял росмедиа, что группа не закрывалась, а проходила "реорганизацию юридического лица". И вот теперь, похоже, он действительно возвращается – правда, совсем не в украинский шоу-бизнес.

Ранее OBOZ.UA писал, что экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова разозлила сеть "юмористическим" видео под российский трек. Видео должно было бы рассмешить зрителей, а вместо этого лишь разозлило.

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