Впервые после разводов: Дорофеева и Дантес встретились на одном мероприятии в компании Кацуриных
Бывшие супруги Надежда Дорофеева и Владимир Дантес впервые после развода встретились на светском мероприятии в компании новых избранников. В то время, как певица позировала рядом с любимым Мишей Кацуриным, ее экс-муж наслаждался вечером вместе со своей девушкой Дашей Кацуриной.
Звездные пары пересеклись на авторском художественном перформансе Дмитрия Монатика (MONATIK) под названием The Views. Снимками украинских знаменитостей поделился журнал VIVA. В прошлом Дорофеева, Дантес и бывшие супруги Кацуриных пытались избегать встреч, однако в этот раз они решили сделать исключение ради общего друга.
На неожиданный выход реагировали пользователи сети:
- "Главное не забыть, кто с кем должен идти домой".
- "Да классные все. Если им хорошо, то каждого дело".
- "Они вроде как родственники – все похожи мой собой".
- "Шоу "Меняю жену"
- "Как они похожи между собой и подходят друг другу".
Напомним, Дорофеева и Дантес сообщили о разводе весной 2022-го, после 7 лет вместе. Экс-возлюбленные не комментируют свой разрыв и избегают совместных выходов в свет. В июне 2023 года певица и ресторатор Миша Кацурин показали фото со свадьбы, объявив об официальном браке. Тем временем Владимир Дантес стал встречаться с бывшей женой предпринимателя Дашей Кацуриной.
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