Монатик нарушил традицию гендер-пати и рассказал, как его дети отреагировали на пополнение в семье: младший расстроился

Певец Дмитрий Монатик с женой Ириной в скором времени станут родителями в третий раз. Артист признался, что семья и родные уже знают пол еще не рожденного ребенка, а вот от гендер-пати, которое в последние годы стало популярным среди звезд, решили отказаться.

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Монатик утверждал в шоу "ЖВЛ", что не против этого способа узнать пол малыша, но он с женой "не почувствовали, что это необходимо". Поэтому вся семья узнала, кого ждать, сразу после очередного УЗИ.

"Я не то чтобы против. Это круто, это классно, когда люди собираются, получают такие эмоции. Но мы не почувствовали, что нам это необходимо сегодня. Пришли и вместе узнали", – рассказал Монатик.

Сыновья певца с нетерпением ожидают нового члена семьи. Однако если старший сын Даниил обрадовался, когда узнал, что его мама беременна, то младший Платон, наоборот, расстроился. Парень не был готов стать средним ребенком в семье, ведь получал удовольствие быть самым младшим.

"Даня очень обрадовался. Платон немного разочаровался, потому что ему нравилось быть самым младшим в семье. Теперь он понимает, что он – не самый младший, но мы объяснили, что это очень круто – быть "самым вторым"! "Я самый второй" – он всегда говорит. Класс, мы это принимаем, это тоже надо уметь. Потом он такой уже: "Я так жду, я так жду", всегда подходит и говорит: "Я очень жду, ну когда уже?" Пацаны ждут", – рассказал Дмитрий Монатик.

Ранее OBOZ.UA писал, что певец сообщил о беременности жены в начале августа. О пополнении в семье артист дал знать забавной фотосессией.

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