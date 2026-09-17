Возраст – не преграда: Брэд Питт с младшей на 29 лет возлюбленной устроили романтический выход на красную дорожку. Фото пары

Голливудская звезда Брэд Питт появился на премьере своего нового фильма "Сердце зверя" вместе с возлюбленной, дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, ярко продемонстрировав, что большая разница в возрасте не является преградой для счастливых отношений. 62-летний актер и его 33-летняя избранница превратили масштабное мероприятие в своеобразное свидание, все время держась за руки и обмениваясь нежными взглядами.

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А вот при выборе одежды для романтического выхода на красную дорожку они придерживались кардинально разных стилей, поэтому обошлись без парных образов. Об этом пишет Daily Mail.

В фильме "Сердце зверя" Брэд Питт перевоплотился в бывшего офицера спецназа Джеймса Белмонта, поэтому для появления на премьере решил придерживаться военной тематики. Знаменитость выбрал камуфляжный костюм с эффектом выцветания, под который одел оливковую футболку. Образ он дополнил подвеской в форме жетона и очками-авиаторами.

Со своей стороны, Инес де Рамон отдала предпочтение гораздо более романтичному наряду. Она одела нежное многослойное платье с кружевом, которое скомбинировала с белыми туфлями. Возлюбленная голливудского актера распустила свои темно-каштановые волосы, а акцент в макияже создала благодаря помаде терракотового оттенка.

Напомним, что Брэд Питт и Инес де Рамон впервые вместе вышли на красную дорожку в 2022 году по случаю премьеры фильма "Вавилон". Они совершенно не пытались скрывать свою влюбленность от общественности, а окончательно доказали, что развивают отношения, встретив вместе 2023 год. В начале 2024-го актер и дизайнер ювелирных изделий начали жить вместе и стали практически неразлучными на публичных мероприятиях.

Однако в то же время в личной жизни Брэда Питта разворачивается довольно бурная драма – от него отвернулись общие с Анджелиной Джоли дети. Шайло, Захара, Мэддокс и Вивьен отказались от фамилии актера.

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