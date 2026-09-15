Секс-символы ХХ века снова вместе: "Ангелы Чарли", которым уже далеко за 70, появились на красной дорожке и поразили своим внешним видом

Главные звезды культового сериала "Ангелы Чарли" – Жаклин Смит, Кейт Джексон и Шерил Ледд – воссоединились на 78-й церемонии вручения премии "Эмми". Секс-символы ХХ века, которым уже далеко за 70 лет, появились на торжественном мероприятии, чтобы отметить 50-ю годовщину культового проекта, а также почтить память покойной коллеги по съемочной площадке – Фарры Фоссетт.

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Об этом сообщает People. Актрисы привлекли к себе множество восхищенных взглядов окружающих, ведь вышли на красную дорожку в эффектных нарядах и поразили удивительно молодым видом.

80-летняя Жаклин Смит предстала перед публикой в платье пастельного мятного цвета, украшенном сверкающими камнями и нежными перьями. Знаменитость надела несколько массивных украшений, подкрутила кончики светлых прядей, а внешности подчеркнула нюдовым макияжем.

Со своей стороны, 77-летняя Кейт Джексон отдала предпочтение более классическому стилю. Актриса нарядилась в белый костюм, а общую сдержанность образа отразила и в прическе – оставила волосы прямыми, добавив немного объема благодаря боковому пробору. 75-летняя Шерил Ледд засияла на мероприятии в черном платье в пол с большим количеством мерцающих элементов. Образ она дополнила массивными серьгами и уложила волосы в крупные локоны.

Во время церемонии "Ангелы Чарли" выполнили важную миссию – вручили награду за лучший драматический сериал. Этот момент актрисы использовали как возможность отдать дань уважения своей коллеге Фарре Фоссетт, которая ушла из жизни в 2009 году от рака прямой кишки, который дал метастазы в печень.

"Я хотела бы вспомнить человека, которого сегодня нет с нами, – это моя подруга Фарра Фоссетт. Она останется в памяти каждого из нас", – сказала Жаклин Смит. Слова актрисы мгновенно подхватила Кейт Джексон: "Фарра была самым ярким ангелом из всех. Ее любили миллионы людей по всему миру, и любят до сих пор. Они никогда ее не забудут, как и мы. Я уверена, что вы тоже будете ее помнить".

Напомним, что за свои 62 года жизни Фарра Фоссетт оставила значительный след в мировом кинематографе. За свои многочисленные роли звезда неоднократно номинировалась на премии "Золотой глобус" и "Эмми", более того, она была поп-иконой. Ее культовая прическа стала образцом для подражания для миллионов женщин по всему миру, а продажи плакатов с актрисой били все рекорды. Такую славу Фоссетт завоевала после выхода на экраны сериала "Ангелы Чарли".

Культовый проект, который создавала компания ABC с 1976 по 1981 годы, рассказывает о трех женщинах – Сабрине Данкан, Джилл Монро и Келли Гарретт. Они только что закончили лос-анджелесскую полицейскую академию и были назначены регулировщицами дорожного движения, однако довольно быстро уволились. Героини устроились частными детективами в агентство Чарли Таунсенда. Лицо босса "ангелов" никогда не показывали, а с подчиненными он общался исключительно через аудиосвязь или личного помощника.

Фарра Фоссетт, Кейт Джексон и Жаклин Смит появились в первых эпизодах сериала в ролях Джилл Монро, Сабрины Данкан и Келли Гарретт соответственно. Во втором сезоне Фоссетт покинула проект, а ее героиню сыграла Шерил Ледд.

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