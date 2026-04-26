УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Возникает не по собственной воле": Тарас Тополя раскрыл талант 5-летней дочери, который она унаследовала от отца

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
609
'Возникает не по собственной воле': Тарас Тополя раскрыл талант 5-летней дочери, который она унаследовала от отца

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, что его 5-летняя дочь Мария уже проявляет музыкальный талант, подобный тому, который он имел в детстве. По словам артиста, девочка спонтанно придумывает мелодии и напевает их, не прилагая к этому сознательных усилий.

Видео дня

Этим музыкант поделился в интервью Наталье Влащенко, вспоминая один из вечеров, проведенных с дочерью. Тополя отметил, что впервые узнал в ней себя в том же возрасте, когда сам начал чувствовать тягу к созданию музыки.

По словам артиста, вечером Мария сидела и рисовала, одновременно напевая собственные мелодии и придумывая слова. Он подчеркнул, что это происходит естественно – без обучения или принуждения.

"Она сидит и нативно напевает мелодии, придумывает их на ходу, одну за другой. Она придумывает какие-то слова", – объяснил певец.

Тополя провел параллель со своим детством, когда впервые осознанно начал создавать музыку. Он вспомнил, как в шестилетнем возрасте во время поездки автобусом придумывал мелодии, глядя в окно. По его словам, тогда он не занимался ничем другим – только напевал и пытался зафиксировать то, что приходило в голову.

"Возникает не по собственной воле": Тарас Тополя раскрыл талант 5-летней дочери, который она унаследовала от отца

Музыкант отметил, что такой творческий импульс не является результатом сознательного выбора. "Это внутреннее огромное влечение, которое возникает не по собственной воле. Ты просто это делаешь, потому что оно откуда-то идет. То есть желание к созданию музыки – не мое. Оно где-то взялось, и потом это было самое сильное желание из всех других", – отметил он, описывая и собственный опыт, и поведение дочери.

Тарас Тополя вместе с бывшей женой, певицей Еленой Тополей, воспитывают троих детей: сыновей Романа (2013 года рождения) и Марка (2015) и дочь Марию (2020). Во время полномасштабной войны дети находились в США, но впоследствии вернулись в Украину.

"Возникает не по собственной воле": Тарас Тополя раскрыл талант 5-летней дочери, который она унаследовала от отца

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Тополя с экс-супругой решили отправить на лето детей к бабушке и дедушке в США, чтобы таким образом "открыть для них мир". Поскольку дети будут жить в частном доме, смогут проводить достаточно времени на свежем воздухе у бассейна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!