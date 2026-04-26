'Возникает не по собственной воле': Тарас Тополя раскрыл талант 5-летней дочери, который она унаследовала от отца

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, что его 5-летняя дочь Мария уже проявляет музыкальный талант, подобный тому, который он имел в детстве. По словам артиста, девочка спонтанно придумывает мелодии и напевает их, не прилагая к этому сознательных усилий.

Этим музыкант поделился в интервью Наталье Влащенко, вспоминая один из вечеров, проведенных с дочерью. Тополя отметил, что впервые узнал в ней себя в том же возрасте, когда сам начал чувствовать тягу к созданию музыки.

По словам артиста, вечером Мария сидела и рисовала, одновременно напевая собственные мелодии и придумывая слова. Он подчеркнул, что это происходит естественно – без обучения или принуждения.

"Она сидит и нативно напевает мелодии, придумывает их на ходу, одну за другой. Она придумывает какие-то слова", – объяснил певец.

Тополя провел параллель со своим детством, когда впервые осознанно начал создавать музыку. Он вспомнил, как в шестилетнем возрасте во время поездки автобусом придумывал мелодии, глядя в окно. По его словам, тогда он не занимался ничем другим – только напевал и пытался зафиксировать то, что приходило в голову.

Музыкант отметил, что такой творческий импульс не является результатом сознательного выбора. "Это внутреннее огромное влечение, которое возникает не по собственной воле. Ты просто это делаешь, потому что оно откуда-то идет. То есть желание к созданию музыки – не мое. Оно где-то взялось, и потом это было самое сильное желание из всех других", – отметил он, описывая и собственный опыт, и поведение дочери.

Тарас Тополя вместе с бывшей женой, певицей Еленой Тополей, воспитывают троих детей: сыновей Романа (2013 года рождения) и Марка (2015) и дочь Марию (2020). Во время полномасштабной войны дети находились в США, но впоследствии вернулись в Украину.

