Тарас Тополя объяснил, почему они с экс-супругой решили на лето отправить детей из Украины

Лидер группы "АНТИТЕЛА" Тарас Тополя поделился, что их с Еленой Тополей общие дети проведут летние каникулы за пределами Украины. Бывшие супруги решили отправить малышей к бабушке и дедушке в Соединенные Штаты Америки, чтобы таким образом "открыть для них мир".

Об этом исполнитель рассказал в интервью для издания BLIK.ua. Он также добавил, что, поскольку дети будут жить в частном доме, смогут проводить достаточно времени на свежем воздухе у бассейна.

"Летом отправляем наших деток к их бабушке в США. В частный дом с большой территорией и бассейном. Можно купаться и загорать. Открываю детям мир таким образом. Каждое лето бабушка с дедушкой открывают им Америку в прямом и переносном плане", – сказал артист.

Заметим, что за время 12-летнего брака Тарас и Елена Тополи стали родителями троих детей: Романа, Марка и Марии. Несмотря на разрыв отношений, знаменитости продолжают принимать активное участие в воспитании сыновей и дочери, не обделяя их вниманием.

Как делилась Елена Тополя в одном из интервью, их развод с лидером "АНТИТЕЛ", конечно, стал сложным моментом в жизни детей, но они стараются сделать все возможное, чтобы не подавать такое изменение как какую-то трагедию: "Когда родители транслируют уважение друг к другу, хорошие и дружеские отношения, коммуникацию ради детей и о детях, им может это даже больше понравиться".

