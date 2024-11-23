Воссоединилась с Позитивом и исполнила мечту маленькой фанатки: чем удивляла Надя Дорофеева на концерте во Дворце спорта

В субботу, 22 ноября, украинская певица Надя Дорофеева зажгла на отечественной сцене на своем первом сольном концерте во Дворце спорта. Артистка радовала фанатов исполнением их любимых хитов и ошеломляла появлением неожиданных гостей.

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Впервые после распада группы "Время и Стекло" звездный дуэт снова воссоединился перед публикой, чтобы исполнить свой трек "Дим", а Михаил Лебига появился на сцене со звездой, чтобы феерически спеть общий хит "А я все плакала". OBOZ.UA расскажет, чем удивляла Надя Дорофеева во время выступления во Дворце Спорта.

Воссоединение с Позитивом

В 2020 году одна из самых популярных групп украинского шоу-бизнеса "Время и Стекло" официально объявила о прекращении своего существования. Артисты совершили для своих поклонников прощальный тур, после чего не появлялись на одной сцене. Однако концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта стал феерическим возвращением дуэта, хотя и только на одну песню. Алексей Завгородний, известный под творческим псевдонимом POSITIFF, неожиданно вышел на большую сцену, где под безумные овации зала вместе с Дорофеевой исполнил их единственную общую песню на украинском языке "Дим".

Однако на этом взаимодействие исполнителей не закончилось. Главная звезда вечера трогательно поблагодарила коллегу за многолетний опыт совместной работы.

"Я впервые, наверное, это скажу. Спасибо за эти 10 лет вместе! Я знаю, что у нас были разные времена и мы обижались друг на друга, но я так сильно ценю нашу группу, все наше прошлое. Я очень тобой горжусь. Леша скоро станет отцом. И Леша скоро станет отцом. Поздравьте, пожалуйста, Дворец спорта", – произнесла артистка.

Со своей стороны Позитив ответил короткой, но меткой фразой: "Надя, я тебя люблю".

Дуэт с Михаилом Лебигой

Не ограничилась Надя Дорофеева только одним поразительным дуэтом. Артистка зажгла на сцене с блоггером Михаилом Лебигой. Сначала, сидя в зрительном зале, стример исполнил свою часть песни "А я все плакала", несколько изменив слова. Он обратился к аудитории с советом: "Любитесь, целуйтесь, обнимайтесь, поддерживаете друг друга. Потому что мы все, что у нас есть".

Уже через мгновение блоггер присоединился к Наде Дорофеевой на сцене. Более того, он даже принял участие в танцевальной постановке.

Исполнила мечту маленькой фанатки

На концерте в зале находилась юная ценительница творчества отечественной знаменитости, которая, сидя на плечах папы, держала плакат с надписью: "Надя, можно с тобой спеть?" Исполнительница заметила девочку среди толпы и вежливо пригласила ее на сцену.

Девичий дуэт исполнил кусочек из трека "А я все плакала". Дорофеева держала за руку маленькую поклонницу, чтобы она не волновалась, а присутствующие на концерте увлеченно наблюдали за выступлением и аплодисментами поддерживали фанатку.

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