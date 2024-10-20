Певицу KOLA на концерте во Дворце спорта чувственно поздравили с днем рождения и довели до слез. Какое желание она загадала

Певицу KOLA (Настя Прудиус) на сольном концерте во Дворце спорта чувственно поздравил зал и ее коллега YAKTAK с днем рождения. Для артистки решили преподнести сюрприз и он получился удачным, ведь довел исполнительницу до слез.

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Для того чтобы поздравление и 32-й день рождения запечатлелся в памяти, коллеги к классической праздничной песне добавили момент интриги и специально закрыли глаза певице. За это время на экране появились указания для публики, чтобы зал смог отпраздновать важную для KOLA дату. Журналист OBOZ.UA побывал в концерте 19 октября и показал реакцию артистки.

С KOLA выступало немало коллег, одним из которых был YAKTAK. После исполнения совместного хита "Порічка", микрофон в руки взял ее коллега и сначала поздравил с днем рождения и пожелал быть собой. Это пожелание было отсылкой к концепции первого сольника артистки.

Затем YAKTAK объявил, что подготовил сюрприз и попросил KOLA закрыть глаза. Поначалу певица запротестовала, но все же согласилась. Чтобы убедиться в том, что артистка действительно не будет видеть происходящее, ей надели черную маску для сна, а уже позже отвели поближе к центру сцены.

"Не открывай глаза, пока я тебе не скажу", – дал ей руководство YAKTAK.

В это время на экране появилась инструкция для зала. Певец попросил зрителей зажечь фонари, чтобы создать особую атмосферу и спеть хором песню "С днем рождения".

Это поздравление довело KOLA до слез. Она быстро подбежала к стоящим сзади членам команды и всех крепко обняла. Тогда ей вынесли праздничный тортик, а исполнительница вслух произнесла свое заветное желание. "Я хочу, чтобы закончилась война. И чтобы все наши люди были счастливы", – сказала KOLA.

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