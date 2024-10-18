Водитель, дорогая еда и донаты: Евгений Клопотенко рассказал, на что тратит $10 тысяч ежемесячно и сколько зарабатывает

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о своей заработной плате. По словам кулинарного эксперта, ежемесячно он в среднем зарабатывает от 15 до 18 тысяч долларов, десять из которых тратит на комфортную жизнь.

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Об этом блогер рассказал в интервью Славе Демину. Он признался, что больше всего денег у него уходит на покупку еды.

"Квартира в центре стоит 45 тысяч гривен. У меня есть водитель, есть ассистент, вместе это обходится где-то в 120 тысяч гривен ежемесячно. Плюс я помогаю родителям. На донаты уходит примерно еще 150 тысяч. На еду я трачу очень много. Я конечно перебарщиваю с этим, но где-то 8000 грн я потратил за два дня на еду, покупая в магазине, это не в ресторанах", – сказал шеф-повар.

Учитывая другие, более мелкие затраты, например спортзал, Евгений Клопотенко тратит около $10 тысяч каждый месяц. По словам ресторатора, другую часть средств он обычно инвестирует в несколько разных пассивных доходов. Он добавил, что за последние пять лет "вложился в свое лицо", чтобы сделать себя узнаваемым и начать это капитализировать.

Кроме того, Евгений Клопотенко является владельцем дома, автомобиля, двух квартир и ресторанов. По приблизительным расчетам кулинарного блоггера, если бы он захотел продать всю свою недвижимость и бизнес, это стоило бы 20 миллионов долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Евгений Клопотенко показал интересный лук в Киеве стоимостью 17 700 гривен.

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