Трусы за 900 грн, кроксы и 'кусок лебеды'. Евгений Клопотенко показал интересный лук в Киеве

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко стал героем нового видео популярного блогера Николаса Кармы, известного своей рубрикой "Сколько стоит ваш лук?". Стоимость образа, который ресторатор выбрал для прогулки по главной улице Киева, составила 17 700 гривен.

Видео дня

37-летний кулинар откровенно рассказал о цене каждого элемента гардероба, не минуя даже нижнее белье. Новый видеоролик интернет-знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

В люди Евгений Клопотенко вышел в интереснейшем аутфите, где соединил отечественные и иностранные бренды. Самым дорогим элементом образа шеф-повара стали белые брюки с дополнительной накидкой, имитирующей юбку, стоимостью 8 тысяч гривен, которые он удачно стилизовал с черными кроксами.

Темную жилетку в клетку ресторатор получил в подарок, поэтому предположил, что ее стоимость не превышает 3500 грн. Интересным элементом лука украинца стал натуральный аксессуар – кусок лебеды, который, по мнению кулинара, выглядит очень классно.

Без лишней стеснительности Евгений Клопотенко раскрыл Николасу Карме и стоимость своего нижнего белья. Телеведущий выбрал трусы за 900 гривен.

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