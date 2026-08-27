"Во Львов больше ни ногой". Русскоязычные блогеры возмутили львовян и пожаловались на "негостеприимство": почему им пришлось преждевременно бежать из города

Блогеры из Одессы Кабриолетта и Андрей Мараховский пожаловались, что были вынуждены досрочно завершить свою поездку во Львов. Интернет-деятели неоднократно получали замечания от львовян из-за использования русского языка, что им совершенно не понравилось и даже заставило отказаться от посещения города в будущем.

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Что интересно, в таком отношении к языковому вопросу Кабриолетта увидела не четкую гражданскую позицию, а отсутствие "гостеприимства и человечности". О скандальной ситуации блогеры рассказали в своих Instagram, а записи соответствующих постов распространил Telegram-канал "Instaмания", ведь их аккаунты закрыты.

"Это была самая короткая поездка во Львов. Спасибо за ваше "гостеприимство и человечность". Вчера мы собрали вещи и уехали в Киев. Во Львов больше ни ногой, к сожалению. Хотя я любила этот город", – написала Кабриолетта.

По словам блогера, они с женихом были позитивно настроены снять ролик для своего YouTube-канала во Львове. Процесс создания контента вроде бы начинался хорошо, однако очень быстро львовяне "сделали все возможное, чтобы через несколько часов пребывания в городе им захотелось сбежать".

Андрей Мараховский пожаловался, что с самого начала съемок видео на русском языке замечал на себе массу "косых взглядов", однако это оказалось мелочью. Как заявил блогер, к нему посреди улицы подошли два человека и начали читать лекцию о "малороссах и москворотых". Тогда он надеялся, что больше не столкнется с замечаниями по поводу языка, но все сложилось иначе.

На камеру попал момент, когда к Мараховскому в одном из местных заведений подошла девушка и упрекнула за нежелание переходить на украинский. Львовянка напомнила блогеру, что Украина отпраздновала 35-ю годовщину Независимости, поэтому уже прошло достаточно времени, чтобы осознать важность языка.

Однако никакие объяснения не стали поводом для Кабриолетты и Андрея Мараховского изменить свою позицию. Блогеры не осознали причину возмущения львовян, а лишь пожаловались, что так и не смогли снять запланированный контент.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что блогер с миллионной аудиторией Стася Макеева оказалась в центре скандала из-за русскоязычного блога своей дочери.

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