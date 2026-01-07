Блогер-миллионник Стася Макеева попала в скандал из-за русскоязычного блога дочери: как она оправдалась

Вокруг украинского блогера-миллионника Стаси Макеевой разгорелся громкий скандал после того, как она запустила YouTube-канал для своей дочери Мишель. Описание аккаунта сделано на соловьином, однако в ролике девочка общается исключительно на русском. Решение интернет-деятельницы создавать детский контент на языке страны-агрессора и разозлило пользователей сети.

Стоит заметить, что Стася Макеева выключила комментарии под видео дочери, однако свое недовольство юзеры выражают в комментариях под постом в Instagram, где блогер сообщила об открытии канала, а также на платформе Threads. В частности, возмущение этой ситуацией выразил и юрист Евгений Пронин.

"Стася Макеева, запускать русскоязычный детский канал – это лютый кринж. У меня вопрос не юридический, а моральный. Когда ты – украинский блогер, когда твой ребенок растет в стране, воюющей с Россией, когда вокруг гибнут дети – украинские дети, ты сознательно запускаешь русскоязычный детский контент, прикрываясь украинским описанием и обложкой и аргументом "мы учим украинский, а потом, когда-то, ребенок перейдет"?", – написал юрист.

Евгений Пронин подчеркнул, что больше всего в этой истории его разозлило то, что контент дочери Стаси Макеевой будут просматривать дети, которые "впитывают информацию, как губка", из-за чего будут считать использование русского чем-то нормальным.

Позицию юриста разделили многие пользователи сети, которые откровенно упрекнули блогера за создание YouTube-канала на языке страны-агрессора:

"Эх давайте что-то еще на украинском придумайте. Потому что на русском не включаю своим детям".

"Жаль, что на русском. Хотелось бы, чтобы дети потребляли украинский контент".

"Макеева сошла с ума. Начала снимать детский контент для украинцев на русском. Что делать? Жаловаться на YouTube и написать жалобу к уполномоченным по защите государственного языка".

"Красиво, но если бы было на украинском, то было круто, а так слушать – уши режет".

Реакция Стаси Макеевой

Интернет-деятельница не оставила весь негатив без ответа, поэтому решила оправдать решение создать русскоязычный YouTube-канал. По словам Макеевой, Мишель только недавно начала изучать украинский язык, поэтому не может свободно на нем разговаривать. Однако в будущем, как пообещала блогер, на канале будет появляться контент на соловьином.

"Очень много людей написало: "Жаль, что не на украинском языке". Я вас понимаю и я тоже хочу, чтобы Мишель попробовала делать видео на украинском. Но только недавно она начала заниматься с преподавателем. У нас все получится, я это знаю. И видео на украинском языке обязательно будут, я вам это обещаю. Вы знаете, что это ребенок и он не может сразу переключиться. Дайте ребенку время", – подчеркнула блогер.

Кроме того, Стася Макеева сильно возмутилась тем, что многие взрослые люди публикуют фотографии с ее дочерью и пишут негатив. Она обвинила авторов подобных сообщений в подстрекательстве других людей травить Мишель.

"Да, к этому причастен не "интернет" и не люди, которые сами решили, а конкретный человек, который запустил этот поток. Для меня это вопрос не юридический, а моральный... Это нормально понимать последствия и все равно идти на это и не удалить ни одного поста! Я искренне не понимаю, как у взрослых людей, которые думают своей головой, вообще поднимается рука делать подобное!", – отметила интернет-деятельница.

