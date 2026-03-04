'Во имя человечности, во имя музыки'. Стинг публично обратился к России с просьбой

Британский музыкант Стинг публично обратился к России с просьбой освободить украинских музыкантов, которые находятся в российском плену уже несколько лет. Артист записал видеообращение, в котором отметил, что речь идет о 21 человеке, который не участвовал в боевых действиях.

Часть из них уже удалось вернуть благодаря международной поддержке, однако девять до сих пор остаются в заключении. Видеообращение обнародовала инициатива "Культурные силы" в Instagram.

"Привет, меня зовут Стинг. Я музыкант. Сейчас в плену находятся 21 музыкант, которые не участвуют в боевых действиях. Их захватили в плен в Мариуполе два с половиной года назад, и они до сих пор находятся в тюрьме. Во имя нашей общей человечности, во имя музыки, пожалуйста, освободите их", – обратился артист.

Стинг с первых дней полномасштабного вторжения публично поддерживает Украину. В 2022 году он заявил, что больше не будет выступать для россиян и тех, кто связан с агрессией против Украины. Артист также неоднократно призывал иностранцев жертвовать средства на гуманитарную помощь.

В декабре 2024 года певец исполнил свой хит Shape of My Heart вместе с военнослужащим ВСУ и бандуристом Тарасом Столяром. "Как будто Стинг написал Shape of My Heart именно для бандуры", – делились в сети.

Кроме того, в марте 2025 года жена музыканта, актриса и продюсер Труди Стайлер, обратилась к подписчикам с просьбой активнее помогать Украине. Она сообщила об отправке гуманитарных грузов в сотрудничестве с фондом Help Ukraine Center, в частности теплых вещей для жителей восточных регионов, где температура зимой держалась ниже нуля.

