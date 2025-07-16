43-летняя дочь Стинга вышла замуж на курортном острове: каким было трехдневное празднование. Фото

В личной жизни 43-летней дочери британского певца Стинга Фуксии Кэтрин Самнер, также известной как Кейт, произошли кардинальные изменения. Она официально связала себя узами брака с любимым мужчиной Максом Райтоном в сицилийском городе Ното.

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Молодожены организовали трехдневное празднование, которое Кейт назвала "самым веселым в жизни", чтобы полноценно насладиться этим важным шагом. В своих Instagram-stories дочь исполнителя показала красивые кадры со свадебной церемонии.

Для торжественного события Фуксии Кэтрин Самнер выбрала элегантное белое платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Интересной особенностью наряда стали вышитые инициалы невесты. Она собрала волосы в трендовый гладкий пучок, а прическу дополнила длинной фатой. Со своей стороны Макс Райтон одел светлый костюм. Вместе с парой был их общий годовалый сын.

На фотографиях со свадебной церемонии можно увидеть, что в важный день с Фуксией Кэтрин Самнер был ее звездный отец, а также братья и сестры Джо, Элиот, Джакомо, Джейк и Мики. Гостям удалось заснять трогательный момент, когда Стинг вел под руку свою дочь к алтарю.

Как отмечает Daily Mail, во время церемонии певец выступил с трогательной речью. Он назвал избранника Кейт "хорошим парнем", и признался, что невероятно рад, ведь дочь смогла найти любовь всей своей жизни.

На обнародованных фото можно увидеть, что супруги подготовили для гостей замечательный пир. Они угощали друзей и родственников морепродуктами, овощами и итальянскими лакомствами.

Стоит отметить, что Фуксия Кэтрин Самнер и ее брат Джо появились на свет во время брака Стинга со своей первой женой, североирландской актрисой Фрэнсис Томелти. Четверых других детей знаменитости родила его нынешняя избранница Труди Стайлер.

Фуксия Кэтрин Самнер пошла по стопам своей матери и связала жизнь с актерством. Она присоединилась к созданию нескольких лент, среди которых "Быть Майклом Мэдсеном" и "Спасение мистера Бэнкса".

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